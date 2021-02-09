С космодрома Восточный успешно стартовал новый приговор. Экс-замглавы Спецстроя получил срок за взятку в 32 млн

Как сообщает Следственный комитет, 8 февраля решением Бабушкинского суда Москвы Мордовец приговорён к 13,5 годам в колонии строгого режима, лишён воинского звания «полковник запаса», а также права занимать на госслужбе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на шесть лет. Кроме того, Мордовцу назначен штраф в размере трёхкратной суммы взятки — 97 млн рублей.

За взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями осуждён замглавы ликвидированного Спецстроя России Александр Мордовцев. Он руководил оперштабом при строительстве космодрома «Восточный», бизнес был готов платить за выгодные подряды.

Аналогичный штраф и 13 лет колонии строгого режима получил экс-гендиректор компании «Строймонолит-14» Олег Щуров, который, как установил суд, передал Мордовцу порядка 32 млн рублей за помощь в заключении выгодных контрактов, связанных с космодромом, и «общее покровительство».



Мордовец занимал должность заместителя директора Спецстроя с 2013 по 2016 годы, также он был начальником оперативного штаба Спецстроя по строительству космодрома «Восточный». По версии следствия, в течение трёх лет Мордовец в Москве и на территории Свободненского района Амурской области при подстрекательстве и пособничестве Щурова злоупотреблял должностными полномочиями при заключении договоров поставки и подряда со «Строймонолит-14», в результате чего государство получило ущерб в размере свыше 120 млн рублей. Эту сумму, по решению суда, Мордовец и Щуров также должны компенсировать.



Спецстрой был расформирован указом президента в декабре 2016 года. Эксперты связывали это решение с коррупционными скандалами в ведомстве. Следком напоминает об уголовных делах в отношении бывших первого зама и заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько и Александра Бурякова, а также трёх представителей субподрядных коммерческих организаций, ущерб от действий которых составил более миллиарда рублей. Почти вдвое больше насчитали ещё одному представителю Спецстроя — экс-заместителю начальника ФГУП «Дальспецстрой» Михаилу Гельману. Ему вменили срыв исполнения госконтракта по строительству водозаборных сооружений и назначили 6 лет и 3 месяца колонии, ущерб оценили в 1,86 млрд руб.

