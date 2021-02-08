На оранжевой линии метро Петербурга восстанавливается движение. Три станции открыты на вход и выход

Петербургский метрополитен приходит в себя после поломки на четвёртой (оранжевой) линии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба подземки.



«Интервал движения на линии 4 восстанавливается. Станции "Проспект Большевиков", "Новочеркасская" и "Спасская" открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что оранжевая линия частично встала от «Александра Невского-2» до «Дыбенко», были закрыты три станции.

