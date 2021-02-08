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Оранжевая ветка петербургского метро встала. Три станции подземки закрыты

Движение на четвёртой (оранжевой) линии метрополитена Петербурга было частично парализовано в час пик 8 февраля. Об этом сообщают очевидцы.

В справочной подземки «Фонтанке» пояснили, что составы не ходят от «Александра Невского-2» до «Дыбенко».

«В 17:07 на ст. "Новочеркасская" неисправность состава. Отправился своим ходом, из-за большого пассажиропотока закрыты ст. "Проспект Большевиков", "Новочеркасская", "Спасская"», — добавили в пресс-службе метрополитена.

© Фонтанка.Ру

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