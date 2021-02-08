Прилепин, Гоблин, Леся Рябцева и другие блогеры и культурные деятели просят вернуть Дзержинского на Лубянку

Российские деятели культуры и блогеры подготовили обращение к правительству и мэрии столицы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Об этом 8 февраля сообщает RT.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.



По словам авторов письма, работа Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы.



«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а напротив, если хотите, дополняет его», — считают авторы.