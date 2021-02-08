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Прилепин, Гоблин, Леся Рябцева и другие блогеры и культурные деятели просят вернуть Дзержинского на Лубянку

Российские деятели культуры и блогеры подготовили обращение к правительству и мэрии столицы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Об этом 8 февраля сообщает RT.

Среди подписантов — писатели Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, актёры Владимир Селиванов, Михаил Розанов, журналист Леся Рябцева и даже бывшая жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт, ныне член партии КПРФ.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.

По словам авторов письма, работа Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы.

«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а напротив, если хотите, дополняет его», — считают авторы.

Открытие памятника Дзержинскому состоялось 20 декабря 1958 года напротив здания ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ СССР. Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн. Демонтировали «Железного Феликса» 22 августа 1991 года, после провала попытки госпереворота ГКЧП. В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон». С тех пор было предпринято четыре попытки вернуть скульптуру на Лубянку.

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Комментарии (25)

260642921
Если уж возвращаться к истокам, то давайте начнем с Малюты Скуратова. Очень живо представляю себе Проханова и Прилепина, Лесю Рябцева и Гоблина, несущих цветы к памятнику основателя исконно-посконной России (в их понимании).
SNOW
Еще виселицы хорошо бы поставить в два ряда, для красоты и душевности.
baddancer
Ух как бомбит тут! Вы бы хоть форточку открыли. )))
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