Как повлиял коронавирус на детский футбол в Петербурге и что будет дальше

ФК «Алмаз-Антей»

Кадры решают все

12 сентября 2020 года «Алмаз-Антей» отпраздновал шестой день рождения. На сегодняшний день в клубе занимается около 500 воспитанников. В их распоряжении большое и малое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием, а также 2 спортивных зала, оборудованных для проведения тренировок и матчей.

ФК «Алмаз-Антей»

Михаил Львович Подвязников, генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президент ФК «Алмаз-Антей»:

— В 2020 году инфраструктура клуба особо не изменилась. Произошли некоторые кадровые перестановки: спортивным директором стал Максим Андреевич Крычанов, старшим тренером — Юрий Сергеевич Солнцев. Игроки 2003 г.р. выпустились из детско-юношеского отделения и пополнили состав молодежной команды. Главным тренером «молодежки» был назначен Алексей Сергеевич Тарасюк. Полностью структурировалось подготовительное и детское отделения. Координатором подготовительного отделения стал Михаил Павлович Корчагин, под его руководством в сентябре прошли массовые наборы футболистов в подготовительные команды. Стартовал набор 2015 года рождения. Клуб пополнили ценные кадры: новым тренером по физической подготовке стал Денис Вячеславович Голубев — он разработал уникальную программу для тренировок детско-юношеских команд. Дмитрий Львович Прошин назначен наставником юношей 2006 г.р.



Влияние коронавируса

Пандемия внесла коррективы в весь детско-юношеский футбол и заметно сдвинула сезон чемпионата. Подробнее об этом читайте в этом материале «Фонтанки». Однако сейчас детско-юношеские команды «Алмаза-Антея» готовятся к новому сезону Высшей Лиги.

Михаил Подвязников:

— Наборы детей из-за эпидемии проходили в ограниченном количестве, осуществлялась предварительная запись на просмотры. Во всём комплексе, начиная с Дворца спорта с бассейнами и заканчивая стадионом, появились санитайзеры и обязательная термометрия. По сей день соблюдаются санитарно-гигиенические меры. Матчи и тренировки проходят без присутствия родителей и болельщиков. Увеличилось время между тренировками, чтобы проветривать и дезинфицировать помещения. Отмена соревнований, тренировок, сборов — всё это, несомненно, нанесло немалый ущерб физической подготовке спортсменов. Тренировки проводились дистанционно и с надеждой на скорое снятие ограничений.

Спортивные итоги

Несмотря на непростой год, «Алмаз-Антею» удалось добиться успехов на футбольном поле: было завоевано несколько медалей и кубков.

Михаил Подвязников:

— Мы довольны спортивными итогами сезона — несмотря на все трудности, которые испытал клуб. В регулярном Первенстве 2020 года участвовала лишь молодежная команда — ребята под руководством Владимира Фёдорова заняли четвертое место.

Также в октябре завершилось Первенство России среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», в котором принимала участие команда, собранная из молодёжи и ребят 2003 г.р. «Алмаз-Антей». Для 16–19-летних ребят серия игр против взрослых опытных футболистов складывалась непросто и стала своеобразной проверкой на прочность. Судьба бронзовых медалей решалась в последнем туре, где «Карелия» принимала на своем поле команду «Алмаза-Антея» и в домашней игре одержала победу. По итогам соревнований наши ребята оказались в середине турнирной таблицы, заняв почетное 4-е место.

Не обошлось в этом тяжелом сезоне и без трофеев. Молодёжная команда стала обладателем Кубка Санкт-Петербурга U-21, обыграв в финальном матче СШОР «Зенит» со счетом 1:0. Под эгидой МРО «Северо-Запад» в начале ноября прошел Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных школ, в котором участвовал и коллектив «Алмаз-Антей» 2003 г.р. под руководством Алексея Тарасюка. По ходу турнира ребята шли без поражений, потеряв очки только в результате ничьей в матче с ФК «Звезда». В последнем туре парни одержали уверенную победу над «Балтикой» из Калининграда, чем заслужили золотые медали и кубок победителя.



Реконструкция Дворца спорта

1 марта 2020 года после масштабной реконструкции открылся Дворец спорта с бассейнами, входящий в состав спортивного комплекса «Алмаз-Антей». В больших залах с паркетом или терафлексом теперь тренируются младшие воспитанники клуба, а родители, не имея возможности находиться непосредственно на тренировках, могут ждать детей в кафе или провести время с пользой и поплавать в бассейне.

ФК «Алмаз-Антей»

Михаил Подвязников:

— Когда представлялось возможным, футбольный клуб пользовался услугами Дворца спорта с бассейнами в полной мере. В межсезонье клуб не остается без игровой практики: четыре команды принимают участие в Зимнем Первенстве Санкт-Петербурга, где выступают не только молодежные, но и взрослые коллективы элитных дивизионов города. Подготовительные и детские команды участвуют в Лиге «Восхождение», где уже сыгран первый тур.

Творческие планы

В 2021 году «Алмаз-Антей» ожидает запуск нового официального сайта, который уже находится на стадии тестирования и скоро расположится на основном домене, заменив старую версию. Кроме того, клуб планирует продолжать выступление в Высшей лиге города. Прорабатывается вариант участия в Юношеской футбольной Лиге России.



Михаил Подвязников:

— В решении этого вопроса (появление команды ЮФЛ — ред.) мы очень рассчитываем на президента Федерации футбола города, президента МРО «Северо-Запад» — Елену Анатольевну Илюхину. Если брать юношеские команды, то главная цель — выйти на новый уровень. Также руководство рассматривает вариант по созданию профессиональной команды: это уже приоритетная цель для всего клуба, начиная с самых младших возрастов, ведь тогда выстроится полная вертикаль и ребята будут видеть конечный ориентир — стать профессиональным футболистом. Но и без этого основная задача «Алмаза-Антея» остаётся неизменной: постоянное улучшение учебно-тренировочных занятий и воспитание профессиональных игроков. В планах — по-прежнему отправлять достойных ребят на просмотры в профессиональные команды. За последний год, не считая периода пандемии, около 15 футболистов клуба различных возрастов были направлены агентством «Спортглобо» на просмотры в профессиональные клубы или получили такое предложение самостоятельно. На данный момент трое игроков 2003 г.р. находятся в профессиональных командах на просмотрах (один в «Зените», двое — в московском ЦСКА), один футболист 2001 года — в ФК «Сочи».



Артем Кузьмин, Фонтанка.ру Новости компаний