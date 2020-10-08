Как детский футбол в Петербурге живет во времена COVID-19

Кадровые перестановки

Летом в «Алмаз-Антее» произошло несколько важных кадровых перестановок из-за ухода спортивного директора Алексея Тихомирова. Его место занял старший тренер Максим Крычанов, а на освободившуюся должность старшего тренера пришел Юрий Солнцев.



Юрий Солнцев, с тарший тренер, фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» — Несмотря на новую должность, я все равно продолжаю работать с ребятами и буду помогать нашим тренерам, — объяснил Крычанов. — Если я уйду совсем с поля, я не смогу находиться на одной волне с тренерским составом. В моих обязанностях ничего глобально не изменилось. Мы только разделили структуру по новой, написанной нами программе.

В структуру клуба теперь входят: спортивный директор Крычанов М.А., старший тренер (Солнцев Ю.С.), куратор детских команд (Дробинин Г.В.), координатор подготовительного отделения (Корчагин М.П.).

— Между нами сейчас четко расписаны обязанности, — продолжил Крычанов. — Поэтому тренировочный процесс пойдет еще стабильнее, за ним будет постоянный контроль, начиная с U-8 и заканчивая молодежной командой. Один человек не способен держать в поле зрения все 10–12 команд. Мы работаем в таком режиме три месяца и уже видим небольшие шаги вперед в этом деле.

Максим Крычанов, спортивный директор, фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»

Юрий Солнцев пока осваивается в должности старшего тренера.

— Я пока только вживаюсь в роль, так сказать, — сообщил он. — Сложность еще заключается в том, что некоторые тренеры в связи с карантином находятся дома. А вообще мы стараемся замещать друг друга. Например, пока мы с вами разговариваем, мой коллега пошел за меня заниматься с ребятами. Солнцев называет себя скромным парнем, но признался, что в паре слов рассказать о своей карьере не получится.



— Дело в том, что я неусидчивый парень: у меня в карьере около 20 команд, — сказал он. — Я выпускник СШОР «Зенит». Начинал взрослую карьеру в «Кировце». И потом пошло-поехало: «Зенит», «Динамо», «Торпедо», «Шинник», Нижний Новгород, Тольятти, Орел, Кострома. В одну трудовую книжку все команды у меня не помещаются. Пришлось вклеивать дополнительные страницы. Закончил играть в 36 лет. Долго мучился по поводу того, чем заниматься дальше. Почти год ничего не делал. Это было тяжелое время. В конце концов понял, что надо идти в тренеры. Для любого футболиста окончание карьеры — это трудное время. Пока ты играешь, тебе практически не о чем беспокоиться. Все твое время распланировано — обеды, завтраки, матчи, тренировки.

— Мы сначала думали о привлечении специалистов со стороны, но потом, оценив ситуацию, поняли, что есть достаточно квалифицированные специалисты внутри коллектива, — объяснил руководитель ФК «Алмаз-Антей» Вячеслав Михайлов. — Юрий Солнцев за три года работы в нашем клубе проявил себя как очень грамотный специалист, вдумчивый, постоянно следящий за тем, что происходит в футбольном мире. На Максиме Андреевиче сейчас больше административной работы: контроль работы всего клуба, связь с федерацией футбола и так далее.



Вячеслав Михайлов, р уководитель ФК «Алмаз-Антей , фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Жизнь в самоизоляции

К своим новым обязанностям тренерам «Алмаз-Антея» пришлось приступать в непростых условиях. Из-за эпидемии коронавируса в Петербурге на несколько месяцев были запрещены все массовые мероприятия, в том числе и тренировки футбольных команд. Игрокам «Алмаз-Антея» пришлось перейти на самоподготовку.

— Больше всего это сказывается на младших возрастах, — объяснил Юрий Солнцев. — Грубо говоря, у них есть определенная блоковая система. И мы детей учим по этим блокам. Если мы четыре месяца пропустили — значит, нужны те же четыре месяца, плюс еще один накиньте, чтобы ребенок вернул себе чувство футбола. В более старших возрастах немного другая история. Они вроде бы должны уже пройти все эти учебные блоки. Там уже более системный подход, как бы вся игра целиком. Возможно, придется увеличивать время тренировок, их количество. Вероятно, проведем дополнительные летние и весенние сборы. Но пока увеличивать часовую нагрузку тяжело, потому что у нас четыре тренера на больничном. Сейчас бы нам просто пережить эту ситуацию.



Несмотря на это работа в тренерском штабе кипела. По словам Максима Крычанова, в самоизоляции удалось сделать то, что при других обстоятельствах вряд ли бы удалось.



Максим Крычанов, спортивный директор, фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» — Из любой ситуации можно выжимать положительные моменты, — считает спортивный директор. — Мы с тренерским составом провели за время самоизоляции большое количество семинаров по видеосвязи в Zoom и за счет этого написали полностью свою учебно-тренировочную программу, структуру, философию клуба, к чему мы должны стремиться и т.д.

Также разработали для каждой команды план подготовки в домашних условиях. Но надо быть честными: реального футбола, командной игры на поле с реальными соперниками — не хватало.

Ребята присылали нам видеоотчеты с выполненными домашними заданиями, но видно было по глазам, что они скучают по настоящим очным тренировкам, по регламенту спортивной жизни до карантина.

Первые тренировки

Роспотребнадзор все-таки разрешил в июне проводить тренировки, но поначалу с большими ограничениями.



— В предсезонный подготовительный период возникли сложности, потому что были запрещены контакты на тренировках, — вспомнил Владимир Федоров, главный тренер молодежной команды «Алмаз-Антей». — Это вносило коррективы в работу и мешало ей. А когда появилась возможность вводить какие-то игровые упражнения и были разрешены товарищеские тренировочные игры, уже стало легче. В моей команде на тренировках после изоляции все были изголодавшимися по такой работе. При этом уровень спортсменов упал. Но тут ничего удивительного: по сути, ребята были отлучены от футбола месяца четыре.

Владимир Федоров, г лавный тренер молодежной команды «Алмаз-Антей», фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Люди, находясь в 10–12 квадратных метрах дома, что-то пытались сделать, но это не могло полностью заменить полноценную тренировку. Функционально ребята сильно сбавили, возникли пробелы в работе с мячом. Постепенно мы это, конечно, наверстаем, но сложно сказать, сколько для этого потребуется времени. Здесь все зависит от самого человека. Некоторые коллеги из других клубов жаловались, что их лучшие игроки, возвращаясь из самоизоляции, попадали под отчисление. Нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что через полгода футболист вернется на прежний уровень. Но в нашем клубе мы делаем все возможное, чтобы помочь спортсменам в кратчайшие сроки наверстать упущенное и дальше расти.