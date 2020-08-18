«Идет целенаправленное убийство детского спорта». Почему детям запретили соревноваться

В Петербурге сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, работают торговые центры и рестораны. Проводит матчи «Зенит». С другой — детские соревнования под запретом. Почему и чем это грозит — разбиралась «Фонтанка».

автор фото Кирилл Тулин/«Коммерсантъ»

Запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге Смольный снял еще 8 августа. С тех пор в городе уже прошло несколько масштабных спортивных событий. Практически без ограничений работают торговые центры и парки аттракционов. При этом до 1 января следующего года запрещены детско-юношеские турниры. Родители и тренеры бьют тревогу: если запрет не снять, это может обернуться серьезными проблемами.

Детские соревнования, как и многие другие, были запрещены из-за пандемии коронавируса еще весной. В июле — августе жизнь стала постепенно возвращаться в более или менее привычное русло. Однако снятия ограничений практически не коснулись детско-юношеского спорта. Со ссылкой на постановление главного санитарного врача России от 30.06.2020 №16 были отменены городские, региональные и всероссийские соревнования минимум до 1 января 2021 года.



Все попытки родителей достучаться до регулирующих органов остались без ответа. Власти Петербурга в лице спорткомитета только подтверждают запрет. В ответ на это на сайте change.org была создана петиция под названием «Отдайте детям спорт! Требуем немедленно снять запрет на детские спортивные мероприятия». На сегодняшний день она собрала уже более 1000 подписей.

«Ни в одном документе законодательно не прописано, что именно является «массовым мероприятием» и сколько человек должно в нем участвовать, чтобы считаться «массовым». Получается, что и матч по теннису, в котором играют два человека и соблюдается дистанция, тоже массовое мероприятие. Согласно трактовке ВОЗ, к массовым мероприятиям относятся «крупнейшие спортивные соревнования, такие, как Олимпийские игры или чемпионаты мира». Очевидно, что городские и региональные детские спортивные соревнования не должны попадать под этот запрет. Но он введен», — пишут авторы петиции.

Они также подчеркивают, что запрет именно детских соревнований при разрешении на проведение любительских и профессиональных соревнований взрослых не имеет под собой никакой логики, потому что как раз для детей, тем более спортсменов, коронавирус COVID-19 наименее опасен.



«Согласно мнению ряда специалистов с мировым именем и данным различных исследований, дети менее восприимчивы к COVID-19, болеют обычно бессимптомно. То же самое подтверждает наш собственный опыт — опыт тренеров и родителей. Не говоря уже про то, что заразиться коронавирусной инфекцией от бессимптомного носителя во время занятий спортом, особенно на свежем воздухе, представляется довольно маловероятным. Кроме того, на детских соревнованиях собирается совсем небольшое число зрителей, в основном это родители и родственники», — говорится в петиции.

В итоге тренировки в спортивных школах проводятся, но соревнований нет.

Одна из подписавших петицию — Екатерина, мать 17-летнего воспитанника футбольного отделения детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Адмиралтейского района. В разговоре с «Фонтанкой» она рассказала, чем может обернуться отсутствие соревнований.

— Этот год должен был стать выпускным для моего сына, — подчеркнула Екатерина. — После карантина многие дети не вышли на тренировки. Теряется физическая форма. Во-вторых, соревнования — это неотъемлемая часть тренировочного процесса. И если их отменят, пропадет вообще весь смысл тренировок. Ни у кого ведь не возникает вопрос, зачем нужны контрольные работы в школах. Идет целенаправленное убийство детского спорта. Запрет соревнований повлечет за собой необратимые последствия. Многие дети просто бросят спорт. При этом нарушаются их права, потому что все остальные соревнования разрешены. Для людей старше 18 лет разрешены вообще любые мероприятия. Ситуация выходит за рамки здравого смысла.



Недовольство и возмущение родителей несовершеннолетних детей сложившейся ситуацией понимают в спортивных объединениях города.

— С этой ситуацией сталкиваются во всех спортивных клубах Санкт-Петербурга, — поясняет руководитель ФК «Алмаз-Антей» Вячеслав Михайлов. — Действительно, до 1 января 2021 года запрещены соревнования для детей до 18 лет. Единственное, что разрешено, — это соревнования молодежных и мужских команд. И что делать детям? Родителям объясняют установленный запрет пандемией, желанием избежать второй волны. Но родители переживают за будущее своих детей, считают, что из их жизни вычеркивают год спорта. Они не понимают, что будет потом, особенно с юными спортсменами, у которых именно сейчас закладывается вся база. Для кого-то это может стать вообще причиной завершить занятия футболом. Тот же 17-летний футболист. Вот он сейчас сезон пропустит. Потом его в армию заберут. И его никто не видел — как он играет, на что способен. Это трагедия для ребенка.

По мнению Михайлова, самым маленьким спортсменам чуть легче, но и для них это равносильно пропуску учебного года в школе. Потом придется наверстывать, и не у всех это получится сделать. Кстати, ранее Смольный подтвердил, что занятия в школах возобновятся с 1 сентября.



— На мой взгляд, если торговые центры и парки аттракционов открыли, то можно было бы и детские соревнования разрешить. Ведь в нашем клубе, да и в других тоже, соблюдают все необходимые меры безопасности во время тренировок, — размышляет Михайлов. — К тому же футбольные матчи, как правило, проводятся на открытом воздухе. Если соревнования все же разрешат, безусловно, во время их проведения будут соблюдены все условия для комфортной и безопасной игры.

Еще труднее ситуация у летних видов спорта, которые уже почти наверняка пропустят соревновательный сезон-2020 на детско-юношеском уровне. Например, в Петербурге должны были пройти несколько соревнований по парусному спорту: «Оптимисты «Северной столицы»» (150 детей на каждом из четырех этапов), Кубок ассоциации (220 детей), первенство России и Санкт-Петербурга (150 детей).

— А еще ведь у нас в Петербурге достаточно короткое лето, — напоминает Елена Соловьева, руководитель проектов яхт-клуба Санкт-Петербурга. — Сначала ограничения в тренировках, а теперь еще и невозможность провести соревнования. Безусловно, это повлияет на ход подготовки спортсменов до 18 лет. На днях мы получили письмо от спорткомитета, который еще раз подтвердил, что мероприятия запрещены для лиц младше 18 лет. У нас было запланировано шесть детских крупных соревнований, но теперь мы советуемся со сборными Санкт-Петербурга и РФ, имеет ли смысл проводить эти турниры только для участников старше 18 лет. Так что это безусловно проблема.



Елена Соловьева подчеркнула, что ей сложно оценить, насколько решение об отмене детских соревнований справедливо.

— Я понимаю, что никто не хочет взять на себя ответственность за здоровье детей, — добавила она. — Но логику запретов мне понять сложно. Недавно в городе прошел крупный марафон по бегу. При этом не согласуются многие другие соревнования. Но задача нас, организаторов соревнований, не пытаться рассуждать на тему того, насколько это логично или справедливо, а попытаться настроить диалог. Мы продолжаем работать с Роспотребнадзором, пытаемся получить хоть какие-то согласования.

Пострадали даже неконтактные виды спорта, где соперники практически никак не соприкасаются друг с другом, как, например, в той же стрельбе.

— Соревнования — кульминация тренировочного процесса, проверка навыков ученика в стрессовых условиях, — заявил Сергей Сафронов, заместитель исполнительного директора АНО «Спортивно-стрелковый клуб «Олимпиец», где занимаются 120 детей до 11 лет. — Участие в состязании дает уникальный практический опыт, необходимый для спортивного роста. Кроме того, только по результатам соревнований стрелки могут перейти на следующую ступень мастерства, к которой ребята так долго готовятся. Специфика правил стендовой стрельбы и требований безопасности может гарантировать соблюдение общих требований Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19 и максимально безопасно проводить соревнования. Безусловно, здоровье детей имеет первостепенное значение. В условиях сложной эпидемиологической обстановки мы можем лишь довериться мнению специалистов и следовать принятым контролирующими органами решениям. Недавно наших 17-летних юниоров не пустили на взрослые соревнования по стендовой стрельбе в Липецк, сославшись на то, что им не исполнилось 18 лет. Как итог, участие ребят в состязаниях откладывается до 2021 года.



«Фонтанка.ру» запросила комментарии у петербургского отделения Роспотребнадзора, однако ответ пока не был получен.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

