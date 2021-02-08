Двое мужчин загадочным способом забрались в машину петербурженки на парковке магазина и ничего не взяли

Жительница Петербурга попросила полицию привлечь к ответственности двоих мужчин, которые забрались в её автомобиль, но не нанесли ущерба. Злоумышленников спугнул её муж.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 февраля в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что около 17:40 на парковке магазина «О’Кей» на Выборгском шоссе, 19, двое мужчин проникли в салон её Volkswagen Polo. Как именно они забрались в машину, неизвестно: механических повреждений на автомобиле нет. Из салона ничего не пропало, и ущерб злоумышленники не причинили.