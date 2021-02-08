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Двое мужчин загадочным способом забрались в машину петербурженки на парковке магазина и ничего не взяли

Жительница Петербурга попросила полицию привлечь к ответственности двоих мужчин, которые забрались в её автомобиль, но не нанесли ущерба. Злоумышленников спугнул её муж.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 февраля в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что около 17:40 на парковке магазина «О’Кей» на Выборгском шоссе, 19, двое мужчин проникли в салон её Volkswagen Polo. Как именно они забрались в машину, неизвестно: механических повреждений на автомобиле нет. Из салона ничего не пропало, и ущерб злоумышленники не причинили.

Незваных гостей в машине обнаружил муж заявительницы, который пришел к автомобилю после того, как сработал пульт сигнализации. При виде мужчины оба убежали в сторону метро «Озерки». Одному из злоумышленников на вид было лет 30–35, он был в чёрном пуховике с меховой опушкой на воротнике. Второй, лет 50, с седой бородой, был в чёрной шапке-ушанке и зелёной куртке.

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Комментарии (3)

nuga
погреться залезли
ДЮрьевич
Когда оставила любовников в машине и муж спалил - совсем незнакомые мужчины
260695231
Поварята, влюблённые, искали укромное место.
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