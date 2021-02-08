С крыши зернохранилища на Алтае сошла «лавина», накрыв 8 человек; четверо погибли

Трагедия произошла при очистке крыши от снега в селе Смазнево в Заринском районе Алтайского края.

Как сообщает региональное СУ СК, утром 8 февраля на территории Смазневского элеватора во время очистки кровли зерносклада произошёл сход снега. Погибли четыре работника, их придавило снежными массами.

По данным правительства Алтайского края, под снежным завалом оказались в общей сложности восемь человек. Двое не пострадали, один был госпитализирован, поиски ещё одного из них продолжаются.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Они осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы.