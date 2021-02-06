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«Первый канал» показал кадры с дипломатами во время митинга 23 января в Петербурге и Москве. Именно их МИД РФ позже объявил персонами нон грата

В распоряжении «Первого канала» оказались кадры с дипломатами стран Швеции, Германии, и Польши, которых российский МИД объявил персонами нон-грата за участие в несанкционированных акциях. Первым на это обратил обратил внимание 6 февраля телеканал «Дождь».

Эфир программы «Вести» 5 февраля показали накануне. Несмотря на то, что в центре Петербурга 23 января были тысячи человек, гостелеканалу передали кадры с камер наблюдения из тех мест, где побывали дипломаты. В сюжете говорится, что сотрудница генконсульства Польши в Петербурге была замечена «в колонне протестующих в центре города».

«Ее коллега из шведского консульства вообще действовал в духе шпионских романом. Сначала занял наблюдательную позицию в баре гостиницы «Астория», осмотрелся, затем прошагал в одной из колонн на Невском проспекте, а после фиксировал протесты на смартфон, сидя за столиком в кафе», — уверяет голос за кадром.

Дипломата из посольства Германии в Москве «поймала» камера, видео с которой помечено логотипом RT. Его видели «среди протестующих» на Тверской улице и Пушкинской площади.

Отметим также, что 6 февраля президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Константина Эрнста — генерального директора акционерного общества «Первый канал».

Высылкой из России для дипломатов в Москве и Петербурге обернулось участие в несанкционированных акциях протеста 23 января. В МИД РФ посчитали такое поведение «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, во время визита которого в Москву МИД РФ и объявил о высылке дипломатов, призвал Россию отменить это решение. Так же отреагировал и глава МИД ФРГ, и замминистра иностранных дел Польши, грозя в противном случаев ответными мерами. В МИДе Швеции заявили, что их дипломат в акции не участвовал, а лишь наблюдал. Мониторинг и наблюдение, подчеркнул представитель посольства, соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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Комментарии (11)

Deda
А ну, выстрелю ка я себе в ногу, на зло соседу.
Igor_VS
Даже и смотреть не буду. Такие мультики делаются для убогих.
Piter4452
Так дипломаты там были или нет, что вы людям голову морочите?
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