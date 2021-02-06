«Первый канал» показал кадры с дипломатами во время митинга 23 января в Петербурге и Москве. Именно их МИД РФ позже объявил персонами нон грата

В распоряжении «Первого канала» оказались кадры с дипломатами стран Швеции, Германии, и Польши, которых российский МИД объявил персонами нон-грата за участие в несанкционированных акциях. Первым на это обратил обратил внимание 6 февраля телеканал «Дождь».

Эфир программы «Вести» 5 февраля показали накануне. Несмотря на то, что в центре Петербурга 23 января были тысячи человек, гостелеканалу передали кадры с камер наблюдения из тех мест, где побывали дипломаты. В сюжете говорится, что сотрудница генконсульства Польши в Петербурге была замечена «в колонне протестующих в центре города».