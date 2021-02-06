«Первый канал» показал кадры с дипломатами во время митинга 23 января в Петербурге и Москве. Именно их МИД РФ позже объявил персонами нон грата

В распоряжении «Первого канала» оказались кадры с дипломатами стран Швеции, Германии, и Польши, которых российский МИД объявил персонами нон-грата за участие в несанкционированных акциях. Первым на это обратил обратил внимание 6 февраля телеканал «Дождь».
Эфир программы «Вести» 5 февраля показали накануне. Несмотря на то, что в центре Петербурга 23 января были тысячи человек, гостелеканалу передали кадры с камер наблюдения из тех мест, где побывали дипломаты. В сюжете говорится, что сотрудница генконсульства Польши в Петербурге была замечена «в колонне протестующих в центре города».
«Ее коллега из шведского консульства вообще действовал в духе шпионских романом. Сначала занял наблюдательную позицию в баре гостиницы «Астория», осмотрелся, затем прошагал в одной из колонн на Невском проспекте, а после фиксировал протесты на смартфон, сидя за столиком в кафе», — уверяет голос за кадром.
Дипломата из посольства Германии в Москве «поймала» камера, видео с которой помечено логотипом RT. Его видели «среди протестующих» на Тверской улице и Пушкинской площади.
Отметим также, что 6 февраля президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Константина Эрнста — генерального директора акционерного общества «Первый канал».