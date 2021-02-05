МИД России за участие в митингах высылает трёх дипломатов. Двое из них работали в Петербурге

Участие в несанкционированных акциях протеста 23 января обернулось для трех иностранных дипломатов в Москве и Петербурге высылкой из России.



«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеции и Республики Польши в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — сообщается 5 февраля на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве посчитали такое поведение иностранных дипломатов «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».