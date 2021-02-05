Германия, Швеция и Польша назвали высылку дипломатов из России необоснованной и пообещали ответные меры

Швеция, Польша и Германия отреагировали на высылку своих дипломатов из России, назвав ее необоснованной и пообещав ответные меры.
Как заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата, пишет 5 февраля РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. По ее словам, «это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», а Германия оставляет за собой право расширить персональные санкции. Но в итоге канцлер заметила, что Европе нужен диалог с Москвой из «стратегической необходимости».
В шведском МИД также назвали действия российской стороны «совершенно необоснованными» и оставили за собой право на ответ.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.
Высылкой из России для дипломатов в Москве и Петербурге обернулось участие в несанкционированных акциях протеста 23 января. В МИД РФ посчитали такое поведение «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».