Германия, Швеция и Польша назвали высылку дипломатов из России необоснованной и пообещали ответные меры

Швеция, Польша и Германия отреагировали на высылку своих дипломатов из России, назвав ее необоснованной и пообещав ответные меры.



Как заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата, пишет 5 февраля РИА Новости.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. По ее словам, «это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», а Германия оставляет за собой право расширить персональные санкции. Но в итоге канцлер заметила, что Европе нужен диалог с Москвой из «стратегической необходимости».

