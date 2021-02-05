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Германия, Швеция и Польша назвали высылку дипломатов из России необоснованной и пообещали ответные меры

Швеция, Польша и Германия отреагировали на высылку своих дипломатов из России, назвав ее необоснованной и пообещав ответные меры.

Как заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата, пишет 5 февраля РИА Новости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. По ее словам, «это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», а Германия оставляет за собой право расширить персональные санкции. Но в итоге канцлер заметила, что Европе нужен диалог с Москвой из «стратегической необходимости».

В шведском МИД также назвали действия российской стороны «совершенно необоснованными» и оставили за собой право на ответ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.

Высылкой из России для дипломатов в Москве и Петербурге обернулось участие в несанкционированных акциях протеста 23 января. В МИД РФ посчитали такое поведение «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».

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Комментарии (23)

265048588
Бу га га. Поляки опять тявкают.
Nafanka
Что там с возвращением отнятых у Германии и отданных Польше по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций, исконно германских земель?! ))) Тем более, что "подарок" был от товарища Сталина, которого в Польше, мягко говоря, не уважают (но подарком пользуются, как и всякая содержанка)... ))) Когда, говорите, у них там выборы взамен "матушки Меркель"?! ))) Отличная (!) и прорывная позиция для основных кандидатов... Берите попкорн... пока не подорожал... ))) Не благодарите... ))) "Представляю, какая сейчас идёт битва на Изюмском шляхе..." (с (к/ф"Иван Васильевич меняет профессию"))
265049935
А нас-то за що?
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