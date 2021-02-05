Российского посла вызвали в МИД Германии после высылки из РФ трёх дипломатов ЕС. Берлин требует от Москвы пересмотреть решение

Послу России в Германии Сергею Нечаеву предстоит серьёзная беседа с внешнеполитическим ведомством ФРГ. После того как Москва объявила дипломатов Германии, Польши и Швеции персонами нон грата «за участие в несанкционированных акциях», глава немецкого МИДа хочет объяснить ему позицию Берлина.

«Статс-секретарь [Мигель] Бергер попросил российского посла прибыть на срочный разговор в МИД и очень ясно представил ему позицию Германии», — цитирует ТАСС заявление источника в МИДе Германии.



Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что «решение России выслать нескольких дипломатов из стран — членов ЕС, среди которых один сотрудник посольства Германии в Москве, никоим образом не оправдано и наносит дальнейший ущерб взаимоотношениям с Европой».