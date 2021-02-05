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Российского посла вызвали в МИД Германии после высылки из РФ трёх дипломатов ЕС. Берлин требует от Москвы пересмотреть решение

Послу России в Германии Сергею Нечаеву предстоит серьёзная беседа с внешнеполитическим ведомством ФРГ. После того как Москва объявила дипломатов Германии, Польши и Швеции персонами нон грата «за участие в несанкционированных акциях», глава немецкого МИДа хочет объяснить ему позицию Берлина.

«Статс-секретарь [Мигель] Бергер попросил российского посла прибыть на срочный разговор в МИД и очень ясно представил ему позицию Германии», — цитирует ТАСС заявление источника в МИДе Германии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что «решение России выслать нескольких дипломатов из стран — членов ЕС, среди которых один сотрудник посольства Германии в Москве, никоим образом не оправдано и наносит дальнейший ущерб взаимоотношениям с Европой».

«Германский дипломат всего лишь выполнял свои задачи, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно законным путем получал информацию о происходящем в стране. Если Российская Федерация не пересмотрит этот шаг, то он не останется без ответа», — отметил Маас.

Высылкой из России для дипломатов в Москве и Петербурге обернулось участие в несанкционированных акциях протеста 23 января. В МИД РФ посчитали такое поведение «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».

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Комментарии (6)

Oliv
Россия, к сожалению, превращается в мирового изгоя (и даже Китай скоро перестанет быть "другом"). Хотя удивляться особо нечему - это обычный путь стран, в которых правит диктатор.
yaprotiv
ожидаем очередное выступление быдлоМида в лице алкоголички и гопника
Vikilein
Так границы уже и так давно закрыты. А в качестве выездной визы будут требовать сертификат на недопрививки.
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