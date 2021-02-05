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Главный дипломат Евросоюза подвел итоги встречи с Лавровым. «Я потребовал провести расследование покушения на жизнь и свободу Алексея Навального»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подвел итоги встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В ходе открытых и откровенных дебатов я потребовал провести беспристрастное расследование покушения на жизнь и свободу Алексея Навального», — написал Боррель вечером 5 февраля в своем Twitter. По его словам, отношения между ЕС и РФ «находятся на самом низком уровне после отравления и заключения в тюрьму» оппозиционера.

Кроме того, Боррель прокомментировал высылку из России трех европейских дипломатов. «Я решительно осудил это решение, отверг обвинения в том, что они вели деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Решение следует пересмотреть», — заявил главный дипломат ЕС.

Судя по всему, взаимопонимания Боррель и Лавров достигли только когда говорили о глобальных проблемах: изменении климата и реакции на пандемию коронавируса. Однако глава дипломатии ЕС не раскрыл подробнее, удалось ли договориться о чем-то конкретном.

Высылкой из России для дипломатов в Москве и Петербурге обернулось участие в несанкционированных акциях протеста 23 января. В МИД РФ посчитали такое поведение «неприемлемым» и несоответствующим статусу. Иностранцев объявили «персонами нон грата», в связи с чем им необходимо покинуть территорию России. В МИД РФ посоветовали дипломатам «строго следовать нормам международного права».

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Комментарии (13)

Mikle776
А вообще как то Путину не везет в последние годы, то Украина с Крымом, то нефть с газом, то Беларусь не хочет близкой любви, а теперь и никому не нужный Навальный стал вдруг сразу всем нужен, все о нем спрашивают! Нет чтобы спросить чего нибудь про гиперзвуковую ракету!
RemyMartin
Этих драть только через счета в швейцарских банках, этот язык они понимают.
pum//ka
У бабы своей пусть требует. Никто и звать никак. Пусть у Парижа потребует прекратить водометами людей калечить. Твари и враги.
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