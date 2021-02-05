Главный дипломат Евросоюза подвел итоги встречи с Лавровым. «Я потребовал провести расследование покушения на жизнь и свободу Алексея Навального»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подвел итоги встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



«В ходе открытых и откровенных дебатов я потребовал провести беспристрастное расследование покушения на жизнь и свободу Алексея Навального», — написал Боррель вечером 5 февраля в своем Twitter. По его словам, отношения между ЕС и РФ «находятся на самом низком уровне после отравления и заключения в тюрьму» оппозиционера.



Кроме того, Боррель прокомментировал высылку из России трех европейских дипломатов. «Я решительно осудил это решение, отверг обвинения в том, что они вели деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Решение следует пересмотреть», — заявил главный дипломат ЕС.

