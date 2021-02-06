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Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за «плодотворную деятельность»

Генеральный директор Первого канала был награждён государственной наградой.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества "Первый канал"», — сообщается 6 февраля в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Генеральный директор получил награду за «большой вклад в развитие средств массовой информации» и «многолетнюю плодотворную деятельность».

В начале февраля стало известно, что СОГАЗ стал владельцем 20 % акций Первого канала вместо ВТБ. Другими акционерами «первой кнопки» остаются Росимущество (38,9 %), Национальная медиагруппа (29 %), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1 %), ФГУП «Телевизионный технический центр "Останкино"» (3 %).

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Комментарии (14)

Савва Морозов
ставленник березовского.
Danik
Смотреть невозможно!
Хотя для инопланетян это нормально. Они же живут как раз в той России Первого Канала!
264000351
... по промыванию мозгов и участие в операции всеобщей деградации населения"
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