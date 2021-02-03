РБК: СОГАЗ стал владельцем 20% акций Первого канала вместо ВТБ

Как следует из распоряжения правительства, опубликованного 30 января, председатель правления АО СОГАЗ Антон Устинов выдвинут кандидатом в члены совета директоров Первого канала. Кроме него в список вошли четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст. Их предлагают избрать представителями РФ в совете директоров телеканала.

Страховая группа компаний СОГАЗ стала владельцем 20% акций Первого канала, которыми ранее владел миллиардер Роман Абрамович. Сначала пакет акций приобрел банк ВТБ, но позже он избавился от актива.

Как сообщает 3 февраля РБК со ссылкой на три источника на рынке, Устинов появился в этом списке, потому что страховщик держит 20% акций Первого канала. Когда произошло изменение состава акционеров, не уточняется.

С лета 2018 года этот пакет акций принадлежал компании «ОРТ-КБ», принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу. В марте 2019 года его приобрела «дочка» банка ВТБ. Осенью 2020 года кредитор заявил, что больше не владеет пакетом, не уточнив, кому он перешел.

Государство сейчас контролирует 51% Первого канала, хотя планирует в ближайшем будущем сократить долю до 34%, оставив себе право управления вещателем. Это делается с целью финансового оздоровления канала, убыток которого в 2019 году составил 4,1 млрд руб. Для этого увеличат уставный капитал общества, который сейчас составляет 10 млн рублей.

ВТБ не исключает своего участия в докапитализации и допускает конвертацию части кредитов в ценные бумаги. Этим банк объясняет появление своих представителей среди кандидатов в совет директоров канала.