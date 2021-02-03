РБК: СОГАЗ стал владельцем 20% акций Первого канала вместо ВТБ

Страховая группа компаний СОГАЗ стала владельцем 20% акций Первого канала, которыми ранее владел миллиардер Роман Абрамович. Сначала пакет акций приобрел банк ВТБ, но позже он избавился от актива.
Как следует из распоряжения правительства, опубликованного 30 января, председатель правления АО СОГАЗ Антон Устинов выдвинут кандидатом в члены совета директоров Первого канала. Кроме него в список вошли четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст. Их предлагают избрать представителями РФ в совете директоров телеканала.
Как сообщает 3 февраля РБК со ссылкой на три источника на рынке, Устинов появился в этом списке, потому что страховщик держит 20% акций Первого канала. Когда произошло изменение состава акционеров, не уточняется.
С лета 2018 года этот пакет акций принадлежал компании «ОРТ-КБ», принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу. В марте 2019 года его приобрела «дочка» банка ВТБ. Осенью 2020 года кредитор заявил, что больше не владеет пакетом, не уточнив, кому он перешел.
Государство сейчас контролирует 51% Первого канала, хотя планирует в ближайшем будущем сократить долю до 34%, оставив себе право управления вещателем. Это делается с целью финансового оздоровления канала, убыток которого в 2019 году составил 4,1 млрд руб. Для этого увеличат уставный капитал общества, который сейчас составляет 10 млн рублей.
ВТБ не исключает своего участия в докапитализации и допускает конвертацию части кредитов в ценные бумаги. Этим банк объясняет появление своих представителей среди кандидатов в совет директоров канала.
Другими акционерами Первого канала являются Росимущество (38,9%), Национальная медиагруппа (29%), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%).