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Музеи опять вынуждены прощать посетителей, не попавших на сеансы из-за ограничений в центре Петербурга

Эрмитаж и Музей Анны Ахматовой 6 февраля объявили о своей готовности пустить посетителей, опоздавших на сеансы по заранее купленным билетам, но сделают это по-разному. Эрмитаж на своей странице во «ВКонтакте» сообщил только, что опоздавших будут пропускать беспрепятственно, а Музей Анны Ахматовой выразил готовность принимать посетителей по сегодняшним билетам до конца месяца.

Музеи не первый раз вынуждены подстраиваться под ограничения в городе. Так, Эрмитажу приходилось неоднократно переносить вход в главный комплекс и Восточное крыло Главного штаба из-за перекрытия Дворцовой площади. А после 31 января вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский пообещал, что все учреждения культуры будут принимать петербуржцев, не попавших в этот день в театры, на концерты и в музеи из-за ограничений бесплатно — по индивидуальной договоренности и тем же билетам.

Напомним, 6 февраля власти решили перегородить Петербург, хотя акций протеста не планировалось.

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