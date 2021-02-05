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СПЧ предложил наблюдателей на акциях протеста и отсрочку исполнения постановлений судов для разгрузки ИВС

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 5 февраля опубликовал заявление в связи с многочисленными задержаниями и нарушениями во время несанкционированных акций протеста 23 и 31 января. В нём подчёркивается необходимость урегулировать ситуацию, и предлагаются конкретные шаги.

Со ссылкой на журналистов и наблюдателей, СПЧ пишет о необоснованном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, задержание случайных людей, оказавшихся в районе проведения акций, скрытые нагрудные знаки сотрудников полиции и нежелание правоохранителей представляться, а также нарушении регламентов работы с задержанными.

В заявлении СПЧ просит «обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях», «нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей на согласованных и несогласованных публичных мероприятиях, определив круг их прав и обязанностей» и «инициировать дискуссию о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе, политических и профсоюзных». Более того, прокурорам предлагается «принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания», чтобы избежать переполненных спецприёмников и ИВС.

Также совет говорит о необходимости служебных проверок по всем фактам «нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка».

По информации СПЧ, в ходе двух акций в Москве травмы получили 19 человек, насилие в отношении полиции было зафиксировано 22 раза. Ранее Депздрав Москвы сообщал о 14 доставленных в приёмные отделения больниц Москвы.

Согласно подсчетам «Фонтанки», всего в ходе трех последних акций в поддержку Алексея Навального в Петербурге задержали 2 665 человек. Из-за нехватки мест в спецприемнике назначенные судом сутки петербуржцы коротали в автозаках или отделах полиции, некоторых разместили в Ленобласти. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о нарушениях. В связи с действиями полиции глава Союза журналистов напомнил об ответственности за нападения на работников СМИ.

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