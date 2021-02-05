Петербургский омбудсмен оценил условия для арестованных за протесты: без нарушений МВД физически не может

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о нарушениях прав протестующих, которые отбывают свои сутки в изоляторе Московского района. По его оценке, сотрудники ИВС стараются, но не могут справиться при таком потоке.
Краткий отчёт о посещении изолятора временного содержания в управлении МВД по Московскому району Шишлов 5 февраля опубликовал в своём Facebook. В начале недели, к примеру, арестованные не всегда могли поговорить по телефону, хотя имеют на это право, а родные не могли оперативно получить информацию о них. Во время пятничного визита выяснилось, что в некоторых камерах нет питьевой воды, а в других ещё и недостаточно темно. С этим в изоляторе пообещали разобраться быстро, но вот быстро решить проблему с горячей водой в умывальнике не выйдет.
Шишлов отметил, что сотрудники ИВС «стремятся обеспечить гарантированные законом условия содержания», однако ГУ МВД при таком наплыве административно арестованных физически не может делать это без нарушений.
«Мое предложение в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять (согласно статье 31.5 КоАП РФ) отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста, остается актуальным. И разумеется, остаются открытыми вопросы об обоснованности и справедливости множества принятых «арестных» решений», — пишет омбудсмен.
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Петербурге 23 и 31 января, 2 февраля. Суды получили более 1,4 тысячи протоколов, решения вынесли примерно по тысяче. Аресты получили более 350 человек. Спецприёмник на Захарьевской, рассчитанный на две сотни административно арестованных, не выдержал наплыва к 1 февраля. Людей размещают по изоляторам временного содержания, в которые обычно отправляют задержанных по уголовным делам, но и их мощностей хватило ненадолго.