Петербургский омбудсмен оценил условия для арестованных за протесты: без нарушений МВД физически не может

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о нарушениях прав протестующих, которые отбывают свои сутки в изоляторе Московского района. По его оценке, сотрудники ИВС стараются, но не могут справиться при таком потоке.



Краткий отчёт о посещении изолятора временного содержания в управлении МВД по Московскому району Шишлов 5 февраля опубликовал в своём Facebook. В начале недели, к примеру, арестованные не всегда могли поговорить по телефону, хотя имеют на это право, а родные не могли оперативно получить информацию о них. Во время пятничного визита выяснилось, что в некоторых камерах нет питьевой воды, а в других ещё и недостаточно темно. С этим в изоляторе пообещали разобраться быстро, но вот быстро решить проблему с горячей водой в умывальнике не выйдет.