Бывший ДК имени Горького открывает двери под новым именем — Дворца искусств Ленинградской области

Бывший Дворец культуры имени Горького 14 февраля впервые откроет двери для публики под новой вывеской — Дворца искусств Ленинградской области. После того, как здание в стиле конструктивизма, возведённое с 1925 по 1927 год, было выкуплено у профсоюзов, оно стало площадкой для концертов Симфонического оркестра Ленинградской области (от названия «Таврический» оркестр отказался), спектаклей Театра на Васильевском и других мероприятий.



14 февраля музыканты под управлением дирижёра Михаила Голикова выйдут к публике и сыграют «Концерт в стиле Латино». Помимо традиционной бразильской, мексиканской и аргентинской музыки на вечере исполнят сочинение «Месса-Танго из Буэнос-Айреса» композитора Мартина Пальмера. На сцену выйдет хор Санкт-Петербургского государственного университета, который в 2007 году впервые представил это произведение в России. «Месса-Танго» интересна тем, что танцевальные мотивы в ней сочетаются с католическим богослужением на латинском языке.

