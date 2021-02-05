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Бывший ДК имени Горького открывает двери под новым именем — Дворца искусств Ленинградской области

Бывший Дворец культуры имени Горького 14 февраля впервые откроет двери для публики под новой вывеской — Дворца искусств Ленинградской области. После того, как здание в стиле конструктивизма, возведённое с 1925 по 1927 год, было выкуплено у профсоюзов, оно стало площадкой для концертов Симфонического оркестра Ленинградской области (от названия «Таврический» оркестр отказался), спектаклей Театра на Васильевском и других мероприятий.

14 февраля музыканты под управлением дирижёра Михаила Голикова выйдут к публике и сыграют «Концерт в стиле Латино». Помимо традиционной бразильской, мексиканской и аргентинской музыки на вечере исполнят сочинение «Месса-Танго из Буэнос-Айреса» композитора Мартина Пальмера. На сцену выйдет хор Санкт-Петербургского государственного университета, который в 2007 году впервые представил это произведение в России. «Месса-Танго» интересна тем, что танцевальные мотивы в ней сочетаются с католическим богослужением на латинском языке.

Во второй части вечера солистами станут победители Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского — виолончелистка Анастасия Ушакова и скрипач Руслан Турунтаев. Также перед публикой выступят пианист-импровизатор Дмитрий Гайворонский, саксофонист Алексей Соколов и вокалистка Ксения Новикова. Слушателей ждут к 19:00.

Как уточнили в администрации оркестра, этот концерт — первое мероприятие во дворце в новом его качестве, но не официальное открытие.

В 2019 году стало известно, что ДК имени Горького был выкуплен Ленинградской областью за 650 миллионов рублей с рассрочкой на три года. Смена собственника не повлекла реконструкции.

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Комментарии (3)

f0ntan
Дворец искусств ЛО надо строить в Гатчине, куда Дрозденко переносит областной центр, а не выкупать ДК в Питере, в другом регионе федерации. А заодно в Гатчину переносить правительство области и все областные структуры
Brevnault
Помимо традиционной бразильской, мексиканской и аргентинской музыки на вечере прозвучат классические мелодии тосненских, гатчинских, подпорожских, сланцевских, волосовских, кингисеппских и лодейнопольских композиторов в исполнении Очень Большого симфонического оркестра щипковых инструментов под управлением заслуженного деятеля всяческих искусств народного артиста Ленинградской областной филармонии Дрозденко. За роялью - маэстро.
Otkating
Вор говорит сыну:

— Бью тебя не за то, что без спроса съел все варенье, а за то, что оставил на банке отпечатки своих пальцев.
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