Минкульт выделит 50 миллионов на поддержку негосударственных театров

Министерство культуры планирует выделить 50 миллионов рублей негосударственным театрам. Средства коллективы начнут получать с 2021 года на конкурсной основе. Деньги должны пойти на создание новых постановок и творческих проектов.



«25 грантов будут выделены на сумму 1 миллион рублей, более 6 грантов — на сумму до четырёх миллионов рублей», — сообщили в минкульте 5 февраля. На слова руководителя ведомства Ольги Любимовой ссылается ТАСС.



Сейчас в стране официально работают 366 негосударственных театров, которые обеспечивают рабочие места больше чем пяти тысячам человек, но главное — создают высокохудожественные постановки, качество которых подтверждается высокими театральными премиями.

