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Минкульт выделит 50 миллионов на поддержку негосударственных театров

Министерство культуры планирует выделить 50 миллионов рублей негосударственным театрам. Средства коллективы начнут получать с 2021 года на конкурсной основе. Деньги должны пойти на создание новых постановок и творческих проектов.

«25 грантов будут выделены на сумму 1 миллион рублей, более 6 грантов — на сумму до четырёх миллионов рублей», — сообщили в минкульте 5 февраля. На слова руководителя ведомства Ольги Любимовой ссылается ТАСС.

Сейчас в стране официально работают 366 негосударственных театров, которые обеспечивают рабочие места больше чем пяти тысячам человек, но главное — создают высокохудожественные постановки, качество которых подтверждается высокими театральными премиями.

Точные сроки проведения конкурса на распределение субсидий Министерства культуры пока что не сообщаются.

Минувшим летом негосударственные театры Петербурга, оставшиеся в пандемию без возможности зарабатывать, но вынужденные платить арендную и заработную плату, привлекли внимание к механизму выделения госсубсидий на свою работу (например, негосударственные театры были вынуждены конкурировать с городскими фестивалями и другими проектами). Руководство города пошло навстречу и выделило их в отдельную статью, увеличив финансирование.

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