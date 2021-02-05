На МКС отправят сборник космических рассказов. Стать автором может любой желающий

Литературные произведения россиян о вселенной и освоении космоса отправят на МКС. Рассказы, которые войдут в специальный сборник, а затем попадут на орбиту, отберут весной 2021 года. Сообщение об этом 5 февраля появилось на сайте Роскосмоса.



Госкорпорация решила объявить этот конкурс в честь 60-летия полета Юрия Гагарина совместно с одним из крупных порталов электронных аудиокниг. От участников ждут рассказов на космическую тематику объёмом от 15 до 60 тысяч знаков. Заявки принимаются до 3 марта.

