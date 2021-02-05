На МКС отправят сборник космических рассказов. Стать автором может любой желающий

Литературные произведения россиян о вселенной и освоении космоса отправят на МКС. Рассказы, которые войдут в специальный сборник, а затем попадут на орбиту, отберут весной 2021 года. Сообщение об этом 5 февраля появилось на сайте Роскосмоса.
Госкорпорация решила объявить этот конкурс в честь 60-летия полета Юрия Гагарина совместно с одним из крупных порталов электронных аудиокниг. От участников ждут рассказов на космическую тематику объёмом от 15 до 60 тысяч знаков. Заявки принимаются до 3 марта.
Оценить произведения и выбрать десять из них в числе прочих поручено космонавту Ивану Вагнеру, фантасту, автору «Черновика», «Ночного дозора» Сергею Лукьяненко, главному редактору журнала «Популярная механика» Александру Греку. Работы десяти финалистов не только побывают на МКС, но будут выпущены в виде аудиокниги, озвученной профессиональными актёрами и космонавтами.
Более подробная информация опубликована на сайте конкурса.