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Новые автомобили в России за 2020 год подорожали в среднем на 7%, а подержанные — на 10%

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России по итогам 2020 года выросла как на первичном, так и на вторичном рынке, на последнем даже сильнее. При этом зачастую люди предпочитали вместо нового автомобиля купить премиальный с пробегом.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке в минувшем году составила 1,68 миллиона рублей. Это на 7% больше, чем в было 2019 году. Но отдельно в массовом сегменте она выросла на 4%, достигнув 1,33 миллиона рублей, а вот в премиальном рост составил 13% — до 4,93 миллиона рублей.

Средняя цена на автомобили с пробегом в России по итогам года составила 550 тысяч рублей. Это на 10% больше показателя 2019 года. В массовом сегменте рост такой же, а средняя цена составила 450 тысяч рублей, в премиальном рост чуть больше — 11% (1,46 миллиона рублей). Однако на вторичном рынке есть сегменты, где и рынок упал, и цены выросли аж на 15–20%. Это касается, например, автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет. Сильнее всего подорожали «свежие» машины — в возрасте от 3 до 5 лет. В то же время «старички» — от 10 до 20 лет — прибавили в цене всего около 5%.

Еще одним интересным трендом 2020 года, отметил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, стало то, что на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей было вполне реально найти хорошие автомобили, и часто люди вместо новой машины брали премиальный автомобиль в возрасте 3–7 лет с рук и оставались довольны.

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