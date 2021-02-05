Трафик на платных трассах России в 2020 году скакал вслед за пандемией. По М-11 проезжали до 37 тысяч машин в день

Как сообщает 5 февраля пресс-служба ГК «Автодор», в апреле — июне 2020 года из-за ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией интенсивность движения на платных трассах снизилась по сравнению с тем же периодом 2019 года на треть. Затем в августе и сентябре, когда ограничения сняли и одновременно настал период отпусков, трафик вырос на рекордные 14%. Так, за август по платным трассам «Автодора» проехали более 22 миллионов раз. А в октябре — декабре число поездок на легковых автомобилях вновь снизилось из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и перехода части граждан на удаленный режим работы.

По платным трассам, находящимся в ведении госкомпании «Автодор», за 2020 год проехали 139,9 миллиона автомобилей. По сравнению с 2019 годом (132,5 миллиона машин) трафик вырос на 5,6%. При этом в течение года из-за ситуации с пандемией коронавируса он то падал, то рекордно возрастал.

На скоростной трассе М-11 «Нева» по самому востребованному маршруту — от 208-го километра в Тверской области до 684-го километра в Петербурге — за год проехали 8,8 миллиона раз. Это 19,5% от общего числа поездок. За сутки этот 476-километровый участок в среднем проезжали 24 тысячи автомобилей, а в пиковые месяцы трафик переваливал за 37 тысяч машин в день. У петербуржцев и жителей Ленобласти также был популярен короткий маршрут с 668-го по 684-й километр, на него пришлось 15,7% от общего числа проездов 2020 года.

Самой популярной же платной трассой в 2020 году, как и несколько лет подряд до этого, стала М-4 «Дон», по которой проехали более 111 миллионов машин. Также популярностью пользовалась трасса М-3 «Украина», по которой проехали более 10 миллионов раз.

Пандемия повлияла и на трафик на Западном скоростном диаметре Петербурга. Как сообщали в ООО «Магистраль Северной столицы», за 2020 год по магистрали проехали 90,7 миллиона раз, что на 6% меньше показателей 2019 года. В апреле — мае из-за ограничений трафик на ЗСД упал более чем на 60%.