Пандемия уменьшила число машин, проехавших по ЗСД в 2020 году, а вот скорых было почти вдвое больше

Как сообщает 25 января пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», всего в 2020 году на ЗСД обеспечили обслуживание 90 миллионов 700 тысяч транзакций. Это на 6 % ниже показателей рекордного 2019 года, когда было 97 миллионов транзакций. Связано такое снижение трафика с весенними ограничениями из-за пандемии коронавируса: в апреле-мае транспортный поток на магистрали упал более чем на 60 % . При этом в минувшем году 25 сентября на ЗСД зафиксировали очередной абсолютный суточный рекорд трафика — 373 тысячи транзакций.

Больше всего на ЗСД — около 87 % — по-прежнему легковых автомобилей. На втором месте идет грузовой транспорт 4 категории, он составил около 6 % транспортного потока. Также ЗСД активно пользуется специальный транспорт, который проезжает по магистрали бесплатно. В 2020 году значительно чаще магистралью пользовались машины скорой помощи: более 270 тысяч раз против 160 тысяч в 2019 году. Машины Почты России проехали по ЗСД 84 тысячи раз, автомобили полиции — 76 тысяч, а пожарные — более 11 тысяч раз.