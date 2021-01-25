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Пандемия уменьшила число машин, проехавших по ЗСД в 2020 году, а вот скорых было почти вдвое больше

Аналитическая служба Западного скоростного диаметра Петербурга подвела итоги 2020 года. Он отличился меньшим количеством транспорта на магистрали в целом из-за весенних коронавирусных ограничений, большим количеством скорых, воспользовавшихся ЗСД, и существенно возросшим числом пользователей транспондеров.

Как сообщает 25 января пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», всего в 2020 году на ЗСД обеспечили обслуживание 90 миллионов 700 тысяч транзакций. Это на 6 % ниже показателей рекордного 2019 года, когда было 97 миллионов транзакций. Связано такое снижение трафика с весенними ограничениями из-за пандемии коронавируса: в апреле-мае транспортный поток на магистрали упал более чем на 60 %. При этом в минувшем году 25 сентября на ЗСД зафиксировали очередной абсолютный суточный рекорд трафика — 373 тысячи транзакций.

Больше всего на ЗСД — около 87 % — по-прежнему легковых автомобилей. На втором месте идет грузовой транспорт 4 категории, он составил около 6 % транспортного потока. Также ЗСД активно пользуется специальный транспорт, который проезжает по магистрали бесплатно. В 2020 году значительно чаще магистралью пользовались машины скорой помощи: более 270 тысяч раз против 160 тысяч в 2019 году. Машины Почты России проехали по ЗСД 84 тысячи раз, автомобили полиции — 76 тысяч, а пожарные — более 11 тысяч раз.

Еще одной явной тенденцией минувшего года стал форсированный отказ водителей от оплаты проезда наличными. В декабре доля использования транспондеров при поездках по ЗСД превысила 92 % поездок, а большую часть из оставшихся 8 % оплачивали при помощи банковских карт и устройств с технологией NFC. Этому поспособствовало то, что транспондеры стало возможным купить на пунктах оплаты и без заключения договора. За 2020 год было продано более 125 тысяч транспондеров. Кроме того, все пункты взимания платы ЗСД оборудовали полосами с автоматами для оплаты картами или NFC-устройствами без участия кассира-оператора.

Успехом пользуется и функция интероперабельности транспондеров, позволяющая оплачивать проезд по Западному скоростному диаметру гостевыми транспондерами и, наоборот, платить транспондерами ЗСД на других платных трассах страны. За минувший год трафик гостевых транспондеров на магистрали вырос в 2,2 раза, а транспондеров ЗСД на других платных дорогах России — в 1,8 раза. А число пользователей мобильного приложения «Ваш ЗСД 2.0», с помощью которого можно пополнять баланс лицевого счета и получать оперативную информацию о ситуации на магистрали, выросло до 440 тысяч.

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Комментарии (1)

Батарейкин
Да не пандемия, а рост цен на проезд по ЗСД!
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