Пандемия уменьшила число машин, проехавших по ЗСД в 2020 году, а вот скорых было почти вдвое больше

Аналитическая служба Западного скоростного диаметра Петербурга подвела итоги 2020 года. Он отличился меньшим количеством транспорта на магистрали в целом из-за весенних коронавирусных ограничений, большим количеством скорых, воспользовавшихся ЗСД, и существенно возросшим числом пользователей транспондеров.
Как сообщает 25 января пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», всего в 2020 году на ЗСД обеспечили обслуживание 90 миллионов 700 тысяч транзакций. Это на
Больше всего на ЗСД — около
Еще одной явной тенденцией минувшего года стал форсированный отказ водителей от оплаты проезда наличными. В декабре доля использования транспондеров при поездках по ЗСД превысила
Успехом пользуется и функция интероперабельности транспондеров, позволяющая оплачивать проезд по Западному скоростному диаметру гостевыми транспондерами и, наоборот, платить транспондерами ЗСД на других платных трассах страны. За минувший год трафик гостевых транспондеров на магистрали вырос в 2,2 раза, а транспондеров ЗСД на других платных дорогах России — в 1,8 раза. А число пользователей мобильного приложения «Ваш ЗСД 2.0», с помощью которого можно пополнять баланс лицевого счета и получать оперативную информацию о ситуации на магистрали, выросло до 440 тысяч.