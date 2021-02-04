В петербургской больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих. О выписке пока не говорят

Врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова дают оптимистический прогноз по лечению от COVID-19 народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, но пока не готовы говорить о её выписке.
Как сообщили «Фонтанке» в медцентре, 4 февраля Алиса Бруновна остаётся в стационаре, где продолжается её реабилитация: пациентка занимается специальной гимнастикой, проходит курс массажа.
Её состояние оценивают как стабильно позитивное, динамика улучшений устойчивая. Однако, как отмечают в больнице, говорить о выписке пока преждевременно: медики борются с последствиями и возможными осложнениями коронавирусной инфекции.
«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», — рассказали в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова
Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 незадолго до Нового года. В реанимации она находилась месяц. В лечебную палату артистку перевели 26 января в состоянии средней тяжести. «Настроение позитивное, аппетит хороший», — рассказывали врачи.