В петербургской больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих. О выписке пока не говорят

Врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова дают оптимистический прогноз по лечению от COVID-19 народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, но пока не готовы говорить о её выписке.

Как сообщили «Фонтанке» в медцентре, 4 февраля Алиса Бруновна остаётся в стационаре, где продолжается её реабилитация: пациентка занимается специальной гимнастикой, проходит курс массажа.

Её состояние оценивают как стабильно позитивное, динамика улучшений устойчивая. Однако, как отмечают в больнице, говорить о выписке пока преждевременно: медики борются с последствиями и возможными осложнениями коронавирусной инфекции.

