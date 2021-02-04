Египтологи обнаружили ранее неизвестный способ сохранения мумий, изучив женщину в «глиняном панцире»

Образцом для изучения выступила древнеегипетская мумия, хранящаяся в музее Сиднейского университета. Политик и филантроп сэр Чарльз Николсон купил мумифицированное тело и деревянный саркофаг, в котором оно лежало, во время поездки в Египет. В 1860 году он передал его австралийскому вузу.

Австралийские учёные во главе с доктором Карин Совада из отдела истории и археологии Университета Маккуори открыли ранее неизвестный способ сохранения мумий в Древнем Египте. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Согласно надписи на саркофаге, он принадлежит титулованной женщине по имени Меруа. По характеру иконографической росписи ученые отнесли его приблизительно к 1000 году до нашей эры.



Первую компьютерную томографию мумифицированного тела провели ещё в конце 90-х. Специалисты до последнего времени считали, что его глиняная оболочка – это аналог защитного смоляного панциря, использование которого было распространено при захоронении знатных особ в период от позднего Нового царства до 21-й династии (около 1294–945 годы до нашей эры).



Однако новые исследования с применением современного оборудования показали, что поверх оболочки из глины нанесена роспись, а она сама, возможно, играла роль саркофага. При этом гроб, в который была помещена женщина, вообще не имел к ней никакого отношения. В их возрасте было выявлено расхождение в 150-200 лет. Учёные предположили, что мумифицированное тело в не принадлежащий ему саркофаг поместил торговец, который затем продал полный комплект Николсону.



Говоря о строении погребального «панциря», специалисты рассказали, что он представляет собой смесь из глины и соломы, которая находится между двумя слоями льняного полотна. Тканевая поверхность с наружной стороны покрыта белым пигментом на основе кальцита и окрашена в красный цвет. Учёные полагают, что, помимо утилитарной функции (мумифицированное тело было сильно повреждено и глиняная оболочка удерживала его от рассыпания), он был своего рода имитацией элитной погребальной практики – покрытия тела усопших специальной смолой, но с использованием дешёвого и доступного материала, который, скорее всего, добывали где-то поблизости.

