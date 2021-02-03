Полицейский ради статистики выписывал штрафы на своих родственников и сам же их платил

В Костромской области будут судить бывшего сотрудника полиции, придумавшего интересный способ улучшить свою статистику. Он втихаря оштрафовал своих родственников и сам же за них заплатил.



Как сообщает 3 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Костромской области, в феврале 2020 года полицейский-водитель отделения ППС МО МВД России «Галичский», чтобы улучшить показатели своей работы, составил фиктивные протоколы о нарушении запрета на курение по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. В документы он вписал данные двух своих родственников и подделал их подписи.