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Полицейский ради статистики выписывал штрафы на своих родственников и сам же их платил

В Костромской области будут судить бывшего сотрудника полиции, придумавшего интересный способ улучшить свою статистику. Он втихаря оштрафовал своих родственников и сам же за них заплатил.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Костромской области, в феврале 2020 года полицейский-водитель отделения ППС МО МВД России «Галичский», чтобы улучшить показатели своей работы, составил фиктивные протоколы о нарушении запрета на курение по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. В документы он вписал данные двух своих родственников и подделал их подписи.

На основании этих поддельных протоколов родственники полицейского были незаконно привлечены к административной ответственности, хотя на самом деле нарушений не совершали. Штрафы обвиняемый оплатил из своего кармана, чтобы «нарушители» о них не узнали.

В отношении теперь уже бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время расследование завершено, и дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Не понял в чем профит ? Минус личные деньги , а за статистику далеко не факт что выплачивают премию да еще в таком размере чтобы штрафы покрывала .
Mutabor
Долбоящер - это не миф
Kostochka
Он такой не один!
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