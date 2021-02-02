О появлении новинок на сайте 2 февраля сообщил минкульт. Сотрудничество Госфильмофонда и сайта «Культура.РФ» будет проходить в рамках проекта «Открытая коллекция»: ежемесячно в сети планируется выкладывать по 20 редких картин, многие из которых до этого были доступны для просмотра только исследователям.

Несколько десятков редких советских фильмов из собрания Госфильмофонда стали доступны в сети. Ленты о Великой Отечественной войне, о династии Романовых, как и научно фантастические картины о борьбе социализма с капитализмом, «подрывной деятельности» интеллигенции или кулаках, «распевающих антисоветские песни», уже сейчас можно посмотреть на портале «Культура.РФ» .

Среди лент, опубликованных в феврале, оказалась картина Григория Рошаля «Господа Скотинины» 1926 года по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Недоросль», а также научно-фантастический агитфильм «Гибель сенсации» 1935 года выпуска. В нём рассказывается об изобретателе-утописте, создавшем робота, который мог бы заменить людей на заводах. По сюжету, в план по преобразованию общества внезапно вмешиваются «капиталисты и их прислужники»: они «окружают инженера стеной полицейских и выведывают у него тайну управления» машиной.



Одна из картин — «Иностранка» — история девочки по имени Галька, которая живёт с отцом-крестьянином на территории неназванной капиталистической страны. Нечаянно перейдя границу с Советским Союзом, героиня понимает, насколько богаты её соседи и как хороша их жизнь.



Тема крестьянства поднимается в ленте «Гармонь» 1934 года выпуска. Тут зрителей знакомят с историей гармониста Тимофея Дудкина, который перестаёт играть на любимой гармони, став секретарём комсомольской ячейки. Тишиной в селении пользуются кулаки и тут же начинают распевать антисоветские песни. Зрителям показывают, как Дудкин постепенно осознаёт свою «большую ошибку» и, как сказано в описании картины, снова «берется за гармонь», чтобы исполнить «дружную комсомольскую песню, заглушая унылые напевы кулачья».

