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Официальный трейлер «Пугала» появился в сети. Фильм о якутской целительнице покорил «Кинотавр»

Финальный трейлер фильма-победителя «Кинотавра» «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова появился в сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале кинопрокатчика «Про:взгляд» 1 февраля.

Сюжет строится вокруг истории отшельницы и знахарки, которую боятся и презирают соседи, но именно к ней обращаются в экстренных случаях, когда не могут помочь врачи. Отказать приходящим героине не позволяет некий секрет из прошлого.

Главную роль в «Пугале» исполнила Валентина Романова-Чыскыырай — вокалистка Государственного театра эстрады Республики Саха. Актриса получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре» в 2020 году. Фильм разделил статус победителя смотра с картиной «Китобой» Филиппа Юрьева об охотнике, полюбившем вебкам-модель.

Сценарист и режиссёр «Пугала» Дмитрий Давыдов — учитель из якутского административного центра Амга. Фильмы он снимает в свободное от работы время. Предыдущие картины Давыдова также показывали на конкурсах. Дебютный «Костер на ветру» был представлен на кинофестивале в Пусане, второй — «Нет Бога кроме меня» — попал в программу «Окна в Европу». «Пугало» выйдет в прокат 25 февраля.

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