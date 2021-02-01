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На заснеженных дорогах машины продолжают кучковаться: «Логан», «ГАЗель» и автобус сообразили на троих на Кондратьевском

После ночных массовых аварий водители продолжили кучковаться на заснеженных дорогах Петербурга и днем 1 февраля, хотя уже не с припаркованными машинами. В Калининском районе вновь досталось общественному транспорту.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Рома, у автобусной остановки в районе дома 12 по Кондратьевскому проспекту столкнулись легковой автомобиль Renault Logan, грузовая «ГАЗель» и рейсовый автобус. По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту затруднено.

Еще две аварии чуть ранее произошли на Петергофском шоссе: первая — на пересечении с улицей Доблести, со стороны парка, вторая — перед улицей Катерников, пишет участник группы Артём. «Движение затрудняют», — добавляет он.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Утром 1 февраля движение в Петербурге было на 1 балл плотнее обычного, максимальная загруженность дорог составила 7 баллов, отмечает аналитический центр «Яндекса». Самыми загруженными магистралями стали Приморский проспект, проспект Культуры и Тихорецкий проспект, где было 9 баллов в сторону центра, а также Гражданский проспект — 8 баллов в центр. Нехарактерно плотно было и на Невском проспекте к площади Александра Невского, там было 7 баллов — на 3 балла выше обычного. На Выборгском шоссе в сторону центра было 5 баллов вместо обычных трех.

Кроме того, без пятнадцати девять на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков собралась самая длинная пробка этого утра. Она растянулась на 12,9 километра — от поворота к станции 7-й километр до Якорной улицы — и держалась полтора часа. Примерно в то же время водители толкались в заторе длиной 7,1 километра на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице, в 5-километровых пробках на Светлановском проспекте и участке Дачный проспект — Предпортовая улица, а также стояли в заторе длиной 4,8 километра на Гражданском проспекте и Кушелевской дороге.

КАД в пятерке крупнейших пробок утра на удивление не отметилась, но не обошлась без ДТП. На внешнем кольце, в левом ряду после Выборгского шоссе, в аварию попала «Ока», сообщил очевидец в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»
Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»
Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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