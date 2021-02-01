Утро понедельника, 1 февраля, стало недобрым сразу для нескольких автовладельцев в Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга. Пока они спали, их машины стали невольными участниками ДТП.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Маршака в жилом комплексе «Новая Охта» лихач на розовом легковом автомобиле «не учёл, что погодные условия не подходят для его стиля езды». На записи с камеры наблюдения видно, что машину занесло, и она влетела в припаркованные у края проезжей части автомобили, а затем, отрикошетив от них, столкнулась с ехавшим навстречу автобусом. Водитель последнего, вероятно, пытался увернуться от столкновения, и в итоге въехал в припаркованные с другого края дороги машины.
По словам очевидца, всего повреждения получили 8 припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается.
Еще один неприятный сюрприз автовладельцам устроил уже водитель каршеринга. В ночь с 31 января на 1 февраля у дома 28 по улице Чекистов неизвестный на легковом автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв» влетел в припаркованные машины, сообщает в группе очевидец Михаил. «И, судя по всему, просто закончил аренду», — добавил он. Судя по фото, пострадали как минимум «Жигули» и Renault Duster, последнему досталось особенно сильно.