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Розовый «гонщик» собрал припаркованные машины и автобус на Маршака, а на Чекистов сюрприз устроил каршеринг

Утро понедельника, 1 февраля, стало недобрым сразу для нескольких автовладельцев в Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга. Пока они спали, их машины стали невольными участниками ДТП.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Маршака в жилом комплексе «Новая Охта» лихач на розовом легковом автомобиле «не учёл, что погодные условия не подходят для его стиля езды». На записи с камеры наблюдения видно, что машину занесло, и она влетела в припаркованные у края проезжей части автомобили, а затем, отрикошетив от них, столкнулась с ехавшим навстречу автобусом. Водитель последнего, вероятно, пытался увернуться от столкновения, и в итоге въехал в припаркованные с другого края дороги машины.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам очевидца, всего повреждения получили 8 припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Еще один неприятный сюрприз автовладельцам устроил уже водитель каршеринга. В ночь с 31 января на 1 февраля у дома 28 по улице Чекистов неизвестный на легковом автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв» влетел в припаркованные машины, сообщает в группе очевидец Михаил. «И, судя по всему, просто закончил аренду», — добавил он. Судя по фото, пострадали как минимум «Жигули» и Renault Duster, последнему досталось особенно сильно.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Голубой гонщик на розовом авто "заставил" радужного водителя автобуса отвернуть в припаркованные машины.
260569221
Дык это не гонщеггг, это мамкин дрифтер
Маэстро
Причина этих ДТП - отказ головного мозга того, что сидело за рулём.
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