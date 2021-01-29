Премьер-министр России не смог скрыть эмоций, увидев больницу скорой помощи в Карелии. Решил, что ей нужно переоснащение.

Перед своей репликой премьер долго осматривал помещение. Главврач посетовала, что в больнице острая нехватка площадей. Глава кабинета министров парировал, что «не в площади дело». Он даже отметил, что нужно поменять цвет стен, чтобы у посетителей было настроение.



Премьер, как сообщает ТАСС, поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под свой контроль обновление и оснащение оборудованием больницы в Петрозаводске.