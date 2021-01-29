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«Стены обшарпанные». Посмотрите, как Мишустин удивился, увидев больницу в Петрозаводске

Премьер-министр России не смог скрыть эмоций, увидев больницу скорой помощи в Карелии. Решил, что ей нужно переоснащение.

«Просто грустно, что стены обшарпанные, прости господи» — так 29 января Михаил Мишустин оценил кабинет УЗИ.

Перед своей репликой премьер долго осматривал помещение. Главврач посетовала, что в больнице острая нехватка площадей. Глава кабинета министров парировал, что «не в площади дело». Он даже отметил, что нужно поменять цвет стен, чтобы у посетителей было настроение.

Премьер, как сообщает ТАСС, поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под свой контроль обновление и оснащение оборудованием больницы в Петрозаводске.

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Комментарии (20)

nuga
А почему не проверить на коррупцию местный Минздрав по аналогии с Омским? Где деньги,что даже на ведерко с краской не хватает?
Mikle776
он удивился ))) а как бы он удивился, что почти ВСЕ больницы в стране такие... а чаще еще хуже... Но там где они лечатся все красиво... в отчетах тоже все хорошо...
как далеки они от народа )))
k070849
Удивился ?! Вот ведь космонавты !!!)))
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