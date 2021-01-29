Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Об этом сообщается на сайте Кремля.



«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся. Срок — 15 марта 2021 года», — говорится в документе.



Ранее вопрос о введении доплат преподавателям колледжей и техникумов за классное руководство и воспитательную работу обсуждался в правительстве. Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что уже в 2021 году будут сделаны «определенные шаги в этом направлении». По его словам, пока такие выплаты по 5000 рублей в месяц получают по всей стране 810 000 классных руководителей школ.

