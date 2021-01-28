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В Кабардино-Балкарии перед митингами директорам школ пригрозили увольнением. Организаторов «слива» чиновники хотят искать через полицию

Директорам школ в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики пригрозили увольнением, если их ученики выйдут на несанкционированные митинги. После того как в Сети появилась запись совещания, в управлении образования задумались об обращении в полицию, чтобы найти организатора «слива». Об этом 28 января сообщает радио «Говорит Москва».

Накануне фрагмент совещания, которое проводилось в преддверии 23 января, появился в социальных сетях.

«Если чьи-то ученики выйдут на митинг или будут вести переписку в таком формате, это будет признаваться как недоработка директора школы. Я здесь не играюсь, не шучу и прошу быть на контроле», — заявила начальник управления образования Прохладного Ирина Ворон.

В комментарии радио она подтвердила, что «спецслужбы», под которыми она подразумевает «полицию, правоохранительные органы», грозили лишением должности.

«Я не говорила об увольнении директоров школ. Я сказала, что грозит увольнение всех должностных лиц, в том числе и меня. Школы сейчас ведут профилактические работы, это наша обязанность. Мы стараемся с детьми общаться и всё-таки говорим об их социальных правах, а участие в несанкционированных митингах — это правонарушение», — пояснила Ворон. Она обратила внимание, что образовательные учреждения стараются уберечь детей от правонарушений и попадания на комиссию по делам несовершеннолетних.

Глава управления образования считает, что всё сделала правильно: «По крайней мере, митинг 23-го числа у нас не состоялся».

Однако её беспокоит утечка информации. Кто выложил запись в соцсети, Ворон не знает, но уже готова просить в этом деле помощи полиции: «Да, я напишу в правоохранительные органы. Думаю над этим. Если по моему заявлению что-то будут расследовать, это их полномочия, их обязанность».

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. Роскомнадзор перед этим предупреждал соцсети о последствиях из-за распространения информации о митингах среди детей. Теперь Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube собираются привлечь к административной ответственности за недобросовестную борьбу с призывами к участию в митингах несовершеннолетних.

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуются несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Cashmare
а если у этой вороны из прохладного какой-нибудь подчиненный перепутает -тся и -ться - давайте будем считать это ее недоработкой и пусть увольняется вместе с подчиненным
DimDimych
Школы сейчас ведут профилактические работы, это наша обязанность.
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Вообще-то, их обязанность качественно давать школьную программу, а не вести какие-то мутные профилактические работы.
Guest1234
А что, собственно, расследовать? Она была на службе, а граждане вправе фотографировать или записывать на аудио/видео госслужащих при исполнении ими служебных обязанностей. На каком основании они собираются расходовать средства на расследование?
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