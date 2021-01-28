В Кабардино-Балкарии перед митингами директорам школ пригрозили увольнением. Организаторов «слива» чиновники хотят искать через полицию

«Если чьи-то ученики выйдут на митинг или будут вести переписку в таком формате, это будет признаваться как недоработка директора школы. Я здесь не играюсь, не шучу и прошу быть на контроле», — заявила начальник управления образования Прохладного Ирина Ворон.

Директорам школ в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики пригрозили увольнением, если их ученики выйдут на несанкционированные митинги. После того как в Сети появилась запись совещания, в управлении образования задумались об обращении в полицию, чтобы найти организатора «слива». Об этом 28 января сообщает радио «Говорит Москва».

В комментарии радио она подтвердила, что «спецслужбы», под которыми она подразумевает «полицию, правоохранительные органы», грозили лишением должности.

«Я не говорила об увольнении директоров школ. Я сказала, что грозит увольнение всех должностных лиц, в том числе и меня. Школы сейчас ведут профилактические работы, это наша обязанность. Мы стараемся с детьми общаться и всё-таки говорим об их социальных правах, а участие в несанкционированных митингах — это правонарушение», — пояснила Ворон. Она обратила внимание, что образовательные учреждения стараются уберечь детей от правонарушений и попадания на комиссию по делам несовершеннолетних.



Глава управления образования считает, что всё сделала правильно: «По крайней мере, митинг 23-го числа у нас не состоялся».

Однако её беспокоит утечка информации. Кто выложил запись в соцсети, Ворон не знает, но уже готова просить в этом деле помощи полиции: «Да, я напишу в правоохранительные органы. Думаю над этим. Если по моему заявлению что-то будут расследовать, это их полномочия, их обязанность».