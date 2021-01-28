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Пять интернет-компаний получили предостережения прокуратуры из-за призывов к акциям протеста

Прокуратура Москвы обнаружила в Интернете публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и массовых беспорядках.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура города Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения», — сообщается 28 января на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура в ходе мониторинга Интернета обнаружила «информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках». В ведомстве посчитали, что распространение таких сведений создает угрозу общественной безопасности.

Предостережения были выписаны также шести лицам за призывы выходить на незаконные митинги.

На прошлой неделе в городах России прошли несанкционированные акции протеста. Перед митингами Роскомнадзор пригрозил соцсетям ответственностью за призывы к участию в акциях, а также отчитался о блокировке такого контента. О недопустимости незаконных мероприятий и призывов к ним ранее предостерегали в МВД, Кремле и Роспотребнадзоре.

Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике. Глава государства также подчеркнул, что граждане имеют право выражать свое мнение, но должны оставаться в рамках закона.

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Комментарии (5)

ost-21
Давайте уже сразу весь интернет запретим. Оставим только первый кАнал.
Иван 2пырьев
Представил как заверещат эксперты если такие призывы опубликовать на английском!!!
Урус-Баши
Пять производителей бумаги получили предупреждение за то, что на произведённоё ими бумаге было что-то напечатано. Было такое возможно?
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