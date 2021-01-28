Пять интернет-компаний получили предостережения прокуратуры из-за призывов к акциям протеста

Прокуратура Москвы обнаружила в Интернете публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и массовых беспорядках.
«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура города Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения», — сообщается 28 января на сайте надзорного ведомства.
Прокуратура в ходе мониторинга Интернета обнаружила «информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках». В ведомстве посчитали, что распространение таких сведений создает угрозу общественной безопасности.
Предостережения были выписаны также шести лицам за призывы выходить на незаконные митинги.