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Носила по 400 литров воды из Невы каждый день. Зоопарк вспоминает, как в блокаду спасли Красавицу, Верочку и Котика

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Ленинградский зоопарк вспоминает тех, кто пережил страшные 900 дней.

Все три года зоосад продолжал работать. Его сотрудники в тяжелейших условиях — с жутким голодом при отсутствии воды и отопления — спасали животных. И многие выжили, всего около сотни, даже такие крупные, как бегемот и тигр. О некоторых из них зоопарк рассказывает 27 января в своих соцсетях.

Бегемотихе Красавице пережить войну помогла Евдокия Ивановна Дашина. Она ежедневно привозила до 400 литров невской воды, чтобы вымыть животное и приготовить для него пищу.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark

Медвежонок Гришка в блокадные годы выступал для детей в Театре зверей.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark

У тигра Котика сложная судьба. История его спасения началась ещё до войны: мать-тигрица отказалась от своих котят, и их выкормила собака по кличке Альма.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark

Грифа Верочку спасли хитростью. В отсутствие мяса сотрудники зоопарка набивали старые шкурки животных растительной смесью и зашивали их — и так заставили хищников есть.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark

Антилопа нильгау Маяк. Для прокорма животных люди собирали всё, что могли найти: жёлуди, рябину, шишки. Часто брали простые опилки, разваривали их до состояния каши и в таком виде давали подопечным.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark

В зоопарке сейчас работает экспозиция «Зоосад в годы блокады», она открыта каждый день с 27 по 31 января с 12:00 до 15:00. Куда ещё пойти, чтобы вспомнить, читайте на «Фонтанке»: к событию приурочены показы документальных лент и хроники, концерты и новые экспозиции. Есть в Петербурге и несколько неочевидных площадок, хранящих память о блокаде. Кроме того, на «Фонтанке» можно послушать аудиозаписи того времени.

Фото: www.instagram.com/spbzoopark
Фото: www.instagram.com/spbzoopark
Фото: www.instagram.com/spbzoopark
Фото: www.instagram.com/spbzoopark
Фото: www.instagram.com/spbzoopark

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Комментарии (2)

муматор
эта экспозиция раньше постоянно работала. Почему теперь только несколько дней?
Ильин Серёжа
Не было на Гитлера Навального.
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