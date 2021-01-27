В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Ленинградский зоопарк вспоминает тех, кто пережил страшные 900 дней.

Все три года зоосад продолжал работать. Его сотрудники в тяжелейших условиях — с жутким голодом при отсутствии воды и отопления — спасали животных. И многие выжили, всего около сотни, даже такие крупные, как бегемот и тигр. О некоторых из них зоопарк рассказывает 27 января в своих соцсетях.

Бегемотихе Красавице пережить войну помогла Евдокия Ивановна Дашина. Она ежедневно привозила до 400 литров невской воды, чтобы вымыть животное и приготовить для него пищу.