В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Ленинградский зоопарк вспоминает тех, кто пережил страшные 900 дней.
Все три года зоосад продолжал работать. Его сотрудники в тяжелейших условиях — с жутким голодом при отсутствии воды и отопления — спасали животных. И многие выжили, всего около сотни, даже такие крупные, как бегемот и тигр. О некоторых из них зоопарк рассказывает 27 января в своих соцсетях.
Бегемотихе Красавице пережить войну помогла Евдокия Ивановна Дашина. Она ежедневно привозила до 400 литров невской воды, чтобы вымыть животное и приготовить для него пищу.
Медвежонок Гришка в блокадные годы выступал для детей в Театре зверей.
У тигра Котика сложная судьба. История его спасения началась ещё до войны: мать-тигрица отказалась от своих котят, и их выкормила собака по кличке Альма.
Грифа Верочку спасли хитростью. В отсутствие мяса сотрудники зоопарка набивали старые шкурки животных растительной смесью и зашивали их — и так заставили хищников есть.
Антилопа нильгау Маяк. Для прокорма животных люди собирали всё, что могли найти: жёлуди, рябину, шишки. Часто брали простые опилки, разваривали их до состояния каши и в таком виде давали подопечным.
В зоопарке сейчас работает экспозиция «Зоосад в годы блокады», она открыта каждый день с 27 по 31 января с 12:00 до 15:00. Куда ещё пойти, чтобы вспомнить, читайте на «Фонтанке»: к событию приурочены показы документальных лент и хроники, концерты и новые экспозиции. Есть в Петербурге и несколько неочевидных площадок, хранящих память о блокаде. Кроме того, на «Фонтанке» можно послушать аудиозаписи того времени.