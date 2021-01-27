Годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. Куда пойти, чтобы вспомнить

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» уже рассказывала по памятных мероприятиях к 27 января. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы повторяем наш материал, сохранив в нем актуальные события. Спектакли

Говорить о блокаде и войне будут 27 января в Большом театре кукол. В «Минутах жизни» (12+) актёры исполняют как популярные, так и малоизвестные военные песни и рассказывают о том, как люди продолжали жить и радоваться простым вещам. В следующий раз увидеть спектакль-концерт получится лишь 9 мая.

На новой сцене Мариинского театра ко дню полного освобождения Ленинграда покажут два одноактных балета: «Барышня и хулиган» (в хореографии Константина Боярского 1962 года) и «Ленинградскую симфонию» (в хореографии Игоря Бельского) (6+). Музыка первого была взята из трех балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», кроме этого в партитуру включили фрагменты его киномузыки. Во втором отделении прозвучит первая часть Седьмой симфонии. Зрителей ждут 27 января в 19:00.

Желающие попасть на постановку лауреата премии «Золотая маска» Филиппа Разенкова «Жар-Птица. Песни о войне» (12+) могут сходить в Театр музыкальной комедии на общедоступный спектакль, цены за билеты на который составляют 100 рублей. Его исполнят 27 января в 19:00. В первом отделении на сцене — история девушки, умирающей в блокадном Ленинграде, пока её возлюбленный сражается на подступах к городу, во втором — песни и стихи о войне. Кинопоказы и встречи онлайн

27 января на «Ленфильме» пройдёт показ картины «Читаем «Блокадную книгу»» (0+) Александра Сокурова и встреча с самим режиссёром. Мастер расскажет, как работал над фильмом в 2009 году и почему страницы из произведения Алеся Адамовича и Даниила Гранина попросил на камеру прочитать современных петербуржцев разных возрастов и профессий.



На «Лендоке» в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады показывают сразу шесть картин (18+). В программе — «Подвиг Ленинграда» режиссёра-документалиста Ефима Учителя и Валерия Соловцова, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Ленинградскую фронтовую киногруппу. Его самостоятельную работу — «900 незабываемых дней» — также покажут на экране. Завершат день «Блокадой» Сергея Лозницы в 16:00 и «Ленинградом в борьбе» в 17:00. Нужно пройти бесплатную регистрацию.

Главные факты из истории блокады Ленинграда на онлайн-лекции 27 января в 14:00 напомнит профессор Московского государственного педагогического университета Сергей Половецкий. Встречу (12+) организует Российский союз ветеранов, а своими воспоминаниями со слушателями поделятся участники событий. О том, как можно присоединиться к уроку мужества и где появится трансляция, подробнее написано на сайте организации.

Выставки и экскурсии

27 января в 11:30 в сквере имени Ольги Берггольц начнется акция «Свеча памяти». Монумент в центре покроют мешковиной и расставят вокруг металлические противотанковые ежи. Под звуки метронома петербуржцы зажгут свечи и возложат цветы в память о жителях блокадного Ленинграда. На аллеях появятся плакаты военного времени, а из динамиков прозвучат стихи Ольги Берггольц. Мероприятие будет транслироваться в Сети — зажечь свечу памяти можно будет и у себя дома.

Попасть в блокадную комнату семьи Агте с экскурсией (6+) 30 января в 12:00 горожанам предлагают в музее «Разночинный Петербург». Вещи, пережившие блокаду, в экспозицию передала Нина Ивановна Рогозина — внучка профессора Технологического института Александра Агте. Когда началась война, ей было семь лет. Блокаду семья пережила в квартире на Загородном проспекте. С тех пор сохранились вещи: буржуйка и репродуктор, детский противогаз от химической атаки, ёлочные игрушки, коптилка, которую из флакончика из-под духов смастерил профессор Агте. В коллекции есть даже кокос, который так и был «неприкосновенным запасом», несмотря на то, что к первой блокадной зиме он остался последней съедобной вещью в доме. Детали по записи на экскурсию выложены на странице «ВКонтакте».

Во дворах Капеллы к 15:00 27 января выстроят декорации осажденного города и выведут на фасад кадры кинохроники. Представление «900 дней и ночей» (0+) — интерактивное: в медпункте врач покажет, как в военные годы делали перевязки раненым, а поисковики расскажут, как людей спасали из-под завалов. С 14:00 в галерее Капеллы начнёт работать выставка «Блокада снится мне», посвящённая роли музыки в жизни осаждённого города. Материалы для экспозиции отобрали сотрудники Музея обороны и блокады в Соляном переулке.

Концерты

Праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» «Ленинградская победа» в этом году покажут 27 января в 20:00 на телеканале «Санкт-Петербург». Для зрителей выступят Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов и Николай Мартон, Тамара Гвердцители, Татьяна Буланова, фанфаристы Михайловской военной артиллерийской академии.

В Доме Кочневой на набережной Фонтанки 27 января в 19:00 начнётся офлайн-концерт «Здесь хлебом пахнет дым» (16+). Прозвучат произведения Владислава Успенского, Булата Окуджавы, Давида Тухманова и других композиторов. Программу срежиссировала профессор Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Ирина Тайманова.

В Большом зале Филармонии 27 января в 20:00 дают концерт «Ленинград — Сталинград. Военные строфы» (6+). Волгоградский академический симфонический оркестр исполняет «Торжественную увертюру» Глазунова, рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, концерт для голоса с оркестром Глиэра и Девятую симфонию Шостаковича. Партия фортепиано — Андрей Гугнин, солирует Наталья Дмитриевская (сопрано), дирижёр — Андрей Аниханов.

пианист Андрей Гугнин Фото: philharmonia.spb.ru