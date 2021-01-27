Арбитражный суд Москвы проверяет, откуда в его решениях взялись непристойности. «Будут приняты меры»

Арбитражный суд Москвы собирается выяснить, откуда в решениях судьи Екатерины Игнатовой появились непристойности. Об этом 27 января представитель суда заявил «Открытым медиа».



«По информации, опубликованной в СМИ (о появлении непристойных слов в решениях Арбитражного суда Москвы. — Прим. ред.), проводится проверка, по окончании которой будут приняты меры», — сказал собеседник издания.

