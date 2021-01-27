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Арбитражный суд Москвы проверяет, откуда в его решениях взялись непристойности. «Будут приняты меры»

Арбитражный суд Москвы собирается выяснить, откуда в решениях судьи Екатерины Игнатовой появились непристойности. Об этом 27 января представитель суда заявил «Открытым медиа».

«По информации, опубликованной в СМИ (о появлении непристойных слов в решениях Арбитражного суда Москвы. — Прим. ред.), проводится проверка, по окончании которой будут приняты меры», — сказал собеседник издания.

Накануне телеграм-каналы, а затем и СМИ обратили внимание на то, что в нескольких определениях арбитражного суда столицы присутствует приписка «письку сосите». Судья Е. С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)». Надпись «письку сосите» не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета. «Фонтанке» удалось обнаружить всего шесть таких приписок.

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Комментарии (4)

260741301
Зато - честно! Чего от судейского корпуса нынче ждать не приходится.
Киргуду
Мы такими фразами обзывались вроде бы классе в 3-4. Неужели кто-то из этого возраста не вышел?
Жора  
А где неправда?))) Нужно эту фразу в обязательном порядке прописать на деньгах!
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