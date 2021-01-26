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В определении Арбитражного суда Москвы случайно нашли непристойный финал

Определение Арбитражного суда Москвы, опубликованное в официальной открытой картотеке, имеет неожиданную концовку с пожеланием «письку сосите». Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)». Внимание на это обратил один из анонимных Telegram-каналов 26 января.

Примечательно, что надпись «письку сосите» не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета. При копировании и переносе текста в редактор, тайное становится явным.

Определение касается банкротства ООО «Урбан Групп» — строительной компании из Подмосковья. Ее признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности. Судья Игнатова оставила просьбу Белова без движения из-за непредоставления необходимых документов.

В электронной картотеке нашлось шесть документов, оканчивающихся на «письку сосите» — два из них одинаковые.

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Комментарии (14)

Капитан Очевидность2
"Внимание на это обратил один из анонимных Telegram-каналов 26 января."

У меня только один вопрос - как это заметил "анонимный Telegram-канал"?
DMaster
Раз уж ФонтанЪ пишет про такое, то напишите потом и про последствия - что стало с Е.С. Игнатовой или с секретарем суда, в зависимости от того, кто добавил это в документ.
260409351
Секретарша молодец, небось думала, что никто никогда не догадается текст в ворд скопировать )
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