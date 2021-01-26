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Подъезд жилого дома покрылся коркой льда и снега в Салехарде. Заледенела даже коляска

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде в одном из жилых домов обледенел подъезд. О ситуации рассказал в своем Instagram мэр города Алексей Титовский.

По его словам, ранее жители дома 58 по улице Маяковского в Салехарде пожаловались в соцсетях на обледенение подъезда. Утром 26 января Титовский съездил по указанному адресу. На опубликованных им фотографиях видно, что пол, стены и лестница в подъезде деревянного дома покрылись коркой льда и снега. Обледенела даже стоящая под лестницей коляска.

«В подъезде проходит труба отопления, ее необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить. Местами требуется восстановить утеплитель. Кроме того, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом», — написал мэр, добавив, что поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование.

«Управляющая компания должна установить дверь между холодным тамбуром и лестницей и убрать наледь. Ситуацию будем держать на контроле», — добавил Титовский.

Фото: titovsky_al/Instagram

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Комментарии (5)

SERGEY111
Фиг с ним с каким то там промерзшим поъездом - здесь Газпром 9 лямов эвро Барселоне за очередного зенитовского раба еще должен .
265042237
город на вечной мерзлоте, на полярном круге, 12 месяцев зимы, круглые полярные дни и ночи, страшные ветра, болота и комары, и вот за все это награда-жить промёрзлом, сыром, заледеневшем деревянном дворце с видом на северное сияние. Это ли не прелесть-столица газовой провинции страны.
260650801
жилой дом... пишите честно - двухэтажный деревянный барак шестидесятых годов прошлого века.
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