В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде в одном из жилых домов обледенел подъезд. О ситуации рассказал в своем Instagram мэр города Алексей Титовский.
По его словам, ранее жители дома 58 по улице Маяковского в Салехарде пожаловались в соцсетях на обледенение подъезда. Утром 26 января Титовский съездил по указанному адресу. На опубликованных им фотографиях видно, что пол, стены и лестница в подъезде деревянного дома покрылись коркой льда и снега. Обледенела даже стоящая под лестницей коляска.
«В подъезде проходит труба отопления, ее необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить. Местами требуется восстановить утеплитель. Кроме того, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом», — написал мэр, добавив, что поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование.
«Управляющая компания должна установить дверь между холодным тамбуром и лестницей и убрать наледь. Ситуацию будем держать на контроле», — добавил Титовский.