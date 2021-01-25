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СМИ: HBO Max и Warner занялись сериалом о Гарри Поттере

Как сообщают источники Variety и The Hollywood Reporter, HBO Max и Warner всерьез занялись разработкой сериала о Гарри Поттере. Оба СМИ связались со своими информаторами, которые подтвердили: переговоры ведутся, уже прошло несколько встреч с потенциальными сценаристами.

Хотя официально еще ни один договор не подписан, журналисты уверяют, что это не просто возвращение давних слухов о проекте, а уже реальные действия. Хотя конкретики о том, на каком сюжете сконцентрируется шоу и какая часть литературного произведения ляжет в его основу, тоже пока нет.

В то же время появление проекта именно сейчас кажется логичным: стриминговые видеосервисы все активнее конкурируют друг с другом, и такой «козырь» для HBO Max был бы кстати.

Права на франшизу о Гарри Поттере принадлежат автору книг о волшебнике — Джоан Роулинг, за которой остается решающее слово во всем, что касается произведений.

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