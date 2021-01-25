СМИ: HBO Max и Warner занялись сериалом о Гарри Поттере

Как сообщают источники Variety и The Hollywood Reporter, HBO Max и Warner всерьез занялись разработкой сериала о Гарри Поттере. Оба СМИ связались со своими информаторами, которые подтвердили: переговоры ведутся, уже прошло несколько встреч с потенциальными сценаристами.



Хотя официально еще ни один договор не подписан, журналисты уверяют, что это не просто возвращение давних слухов о проекте, а уже реальные действия. Хотя конкретики о том, на каком сюжете сконцентрируется шоу и какая часть литературного произведения ляжет в его основу, тоже пока нет.

