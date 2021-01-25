Захарова: Вопрос вмешательства США во внутренние дела России будет обсуждаться на международных площадках

Официальный представитель МИД России констатировала, что РФ хочет разобраться в роли Америки в несанкционированных акциях протеста.
«Помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой», — цитирует 25 января заявление Марии Захаровой РИА Новости.
По ее словам, разговор о действиях посольства США во время несанкционированных акций протеста «ещё не окончен». Она напомнила, что в дипмиссию была направлена нота. МИД РФ выразил недовольство распространением фейков и блокировкой аккаунтов российских официальных лиц.
Внешнеполитическое ведомство сегодня, 25 января, пообещало также разобраться с действиями американских соцсетей во время несогласованных акций протеста.
Накануне в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике. Глава государства также подчеркнул, что граждане имеют право выражать своё мнение, но должны оставаться в рамках закона.