Захарова: Вопрос вмешательства США во внутренние дела России будет обсуждаться на международных площадках

Официальный представитель МИД России констатировала, что РФ хочет разобраться в роли Америки в несанкционированных акциях протеста.



«Помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой», — цитирует 25 января заявление Марии Захаровой РИА Новости.

По ее словам, разговор о действиях посольства США во время несанкционированных акций протеста «ещё не окончен». Она напомнила, что в дипмиссию была направлена нота. МИД РФ выразил недовольство распространением фейков и блокировкой аккаунтов российских официальных лиц.