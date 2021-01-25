FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
12
Печать

Захарова: Вопрос вмешательства США во внутренние дела России будет обсуждаться на международных площадках

Официальный представитель МИД России констатировала, что РФ хочет разобраться в роли Америки в несанкционированных акциях протеста.

«Помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой», — цитирует 25 января заявление Марии Захаровой РИА Новости.

По ее словам, разговор о действиях посольства США во время несанкционированных акций протеста «ещё не окончен». Она напомнила, что в дипмиссию была направлена нота. МИД РФ выразил недовольство распространением фейков и блокировкой аккаунтов российских официальных лиц.

Внешнеполитическое ведомство сегодня, 25 января, пообещало также разобраться с действиями американских соцсетей во время несогласованных акций протеста.

Накануне в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике. Глава государства также подчеркнул, что граждане имеют право выражать своё мнение, но должны оставаться в рамках закона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Guest1234
Обычная практика в мире, и не только у государств но и у больших компаний - предупреждать граждан/сотрудников не появляться в потенциально опасных местах скопления людей. Если Россия начнет предъявлять вмешательство через оповещение граждан США на сайте посольства, это будет выступление на международной площадке стенд-ап шоу. Все классно повеселятся.
NAFTALIN 2000-2036
площадки - танцевальные. ка-а-а-а-ааааа-линка - малинка, малинка мая...
260650801
Со всех международных площадок просроченного и его шоблу уже ссаными тряпками выгнали. Осталось только с Белоруссией и Северной Кореей обсуждать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний