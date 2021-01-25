МИД России пообещал разобраться с действиями американских соцсетей во время несогласованных акций протеста

Россия намерена дать оценку действиям Facebook и других американских сервисов во время митингов в РФ.
«Москва будет разбираться с действиями Facebook и других интернет-гигантов США в ходе несогласованных акций в РФ», — цитирует 25 января заявление российского МИД РИА Новости.
Ведомство настаивает, что интернет-компании из Америки не проводили необходимую работу по выявлению недостоверной информации.
Внешнеполитическое ведомство РФ также сегодня выразило протест посольству США, которое могло поддерживать акции. В МИД полагают, что действия Америки во время несогласованных протестов могут быть «прямым вмешательством» в дела РФ.
Накануне в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне Роскомнадзор пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».