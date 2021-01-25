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МИД России пообещал разобраться с действиями американских соцсетей во время несогласованных акций протеста

Россия намерена дать оценку действиям Facebook и других американских сервисов во время митингов в РФ.

«Москва будет разбираться с действиями Facebook и других интернет-гигантов США в ходе несогласованных акций в РФ», — цитирует 25 января заявление российского МИД РИА Новости.

Ведомство настаивает, что интернет-компании из Америки не проводили необходимую работу по выявлению недостоверной информации.

Внешнеполитическое ведомство РФ также сегодня выразило протест посольству США, которое могло поддерживать акции. В МИД полагают, что действия Америки во время несогласованных протестов могут быть «прямым вмешательством» в дела РФ.

Накануне в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне Роскомнадзор пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».

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Комментарии (12)

Nationalverrater_2
Ежели менты Цукербергу часов в 5 утра дверь румынкой не разрежут и повестку не врУчат под роспись и хату евонную не обшманают - етот русофоб продолжит и далее гадить нашей стабильности и скрепам!
260642921
Я все жду, когда МИД наконец объявит "страшную тайну". Неужели непонятно, что Госдеп разработал коварное оружие по телепатическому промыванию неокрепших студенческих мозгов? И наверняка у наших доблестных спецслужб уже есть чертежи этого устройства... Соловьев с Киселевым с циркулем в руках уже изучают длину волны вражеского передатчика. Лавровой и Захарову пора подниматься на следующий уровень пропаганды, всю правду пора рассказать о врагах нашей Родины!
Василий Марущак
Давайте, намните бока этим америкашкам, давно ваши вертолёты не сбивали.
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