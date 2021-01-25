МИД России пообещал разобраться с действиями американских соцсетей во время несогласованных акций протеста

Россия намерена дать оценку действиям Facebook и других американских сервисов во время митингов в РФ.



«Москва будет разбираться с действиями Facebook и других интернет-гигантов США в ходе несогласованных акций в РФ», — цитирует 25 января заявление российского МИД РИА Новости.

Ведомство настаивает, что интернет-компании из Америки не проводили необходимую работу по выявлению недостоверной информации.

Внешнеполитическое ведомство РФ также сегодня выразило протест посольству США, которое могло поддерживать акции. В МИД полагают, что действия Америки во время несогласованных протестов могут быть «прямым вмешательством» в дела РФ.