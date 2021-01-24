Запутанный и печальный сценарий в Репино. Брошенной даче кинематографистов не могут найти инвестора

Режиссёр опубликовал в своем Facebook пост с критикой руководства петербургского отделения Союза кинематографистов России, которое, по его данным, планирует «нажиться на продаже» Дома творчества (ДТК) «Репино». Этот комплекс в последние годы работал в формате гостиницы, сдавая номера курортникам. Однако сейчас он в непригодном состоянии и вовсе не функционирует. Основная идея — бессрочный арендатор мог бы выкупить 5 га принадлежащей пока городу земли на «петербургской рублевке», и продать по высокой рыночной цене вместе с историей киносообщества. В Союзе кинематографистов не скрывают, что активно ищут желающих подарить пансионату вторую жизнь, но сетуют, что познакомившись с проблемами объекта получше, инвесторы удаляются за горизонт.



Кредиторы «Репино» согласны с Германом в том, что Союз кинематографистов прилагает недостаточно усилий для возрождения Дома творчества. У без того нерентабельного ДТК, закрывшегося для посетителей около восьми лет назад, копятся долги по коммуналке и аренде. Город задумался о расторжении договора, но пока решил уладить все миром.

Надел площадью 5,1 га на 2-ой Новой улице принадлежит городу и находится в бессрочной аренде у компании с юридической формой «частное учреждение» Дом творчества кинематографистов «Репино». Оно входит в структуру Санкт-Петербургской общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России» (СПБ ООО «СК РФ»), которая подчиняется Союзу кинематографистов России под руководством режиссера Никиты Михалкова. По мнению Алексея Германа-младшего, Дом творчества давно уже можно было оживить и заселить отдыхающими. Это могло бы быть особенно кстати «коронавирусным» летом, когда многие россияне отказались от поездок за границу. Вместо этого, по данным режиссера, руководство СК ищет нового владельца.



«Насколько я понимаю сейчас, в эти дни, идут заключительные согласования о продаже (формулировки могут быть разные). Руководство же российского союза не владеет информацией в полной мере, его много лет водят за нос. Курирует эти переговоры якобы некий Бабаян. Доверенное лицо председателя правления Снежкина», — написал он в соцсети. «Репино» и дача кинематографистов были важны и для его отца — Алексея Германа-старшего. Как писали СМИ, в семье режиссёра даже сложилась традиция отмечать в ДТК Новый год.

Глава петербургского СК Сергей Снежкин в разговоре с «Фонтанкой» отказался давать комментарии по телефону, тем более по поводу «такого рода граждан». «Законом запрещена ненормативная лексика, а другой лексики у меня по отношению к этому человеку нет», — резюмировал он.

Исполнительный директор петербургского СК и директор подконтрольного ему «Дома кино» Александр Бабаян в ответ на пост Германа посоветовал ему озаботиться «Ленфильмом», а по сути вопроса добавил: «Сейчас мы, как и прежде, занимаемся поиском инвестора для того, чтобы восстановить [ДТК]».



По его словам, ведутся переговоры с интересантами, но их не так много в силу особенностей территории. Во-первых, она находится в зоне рекреационного назначения, в которой можно построить только объекты туризма и санаторно-курортного лечения. Во-вторых, на участке есть многоквартирный жилой дом, который надо будет выделять из его границ. Большинство инвесторов, погрузившись в проблемы объекта, отказываются от него. Проще попросить у города участок и реализовать проект с нуля.

Директор «Дома кино» отмечает, что Союз кинематографистов России помогает петербургским коллегам с поиском инвестора, ищет московские компании, которые готовы участвовать в проекте. Претенденты находились и даже приезжали в Репино, но в конце концов, осмотревшись на месте, тоже отказывались.

«Дом творчества находится в таком состоянии, когда его нельзя эксплуатировать, и по этому поводу есть огромное количество предписаний разных контролирующих органов: Роспотребнадзора, Госпожнадзора», — объясняет Бабаян. В приватизации земли исполнительный директор союза не видит смысла. По его подсчетам, она будет стоить десятки миллионов рублей, в то время как предприятие не может найти несколько миллионов, чтобы заплатить за уголь и свет.



Он вспоминает, что пансионат никогда не был рентабельным. Это подтверждается финансовыми показателями в системе СПАРК. Наличие при этом у учреждения относительно стабильной годовой выручки в 3,5 миллионов рублей и движение средств через онлайн-кассу (до миллиона рублей в июне 2020 года), Бабаян объяснил тем, что оно выполняет функции ресурсоснабжающей организации для расположенного на территории жилого дома. Раньше это было общежитие для сотрудников Дома творчества: прачек, кочегаров, горничных. В начале нулевых они приватизировали свои комнаты и продали их, рассказывают старожилы.

Зато вокруг ДТК расположено множество дач, в том числе знаменитых. Когда-то к его владениям прилегала территория, которую в середине 90-х годов передали частным владельцам и там образовался «киногородок». Другая часть дач неподалеку от пансионата, ранее принадлежала городскому дачному хозяйству и была продана частным собственникам.

Неподалеку от дачи кинематографистов «Фонтанка» нашла надел Вероники Белоцерковской — издательницы журнала «Собака.ru» и бывшей жены бизнесмена Бориса Белоцерковского, а также участок сенатора и вдовы Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой со скромным домиком в 512,7 кв. метров. Также среди владельцев элитных дач в Репино называют актера Олега Басилашвили, бывшую приму Мариинского театра Ульяну Лопаткину, ректора СПбГУ Николая Кропачева.



Обнаружился и участок, связанный с семьей Германов. Согласно выписке из Росреестра, Алексей Герман-старший получил в собственность надел на 2-ой Новой улице, 19 в 1997 году, но через год продал его Сергею Бурлакову. Через несколько собственников участок снова попал к Бурлакову и тот в 2018 году подарил его Ольге Бороденковой.

Алексей Герман-младший обвиняет в попытках «нажиться на продаже» Дома творчества также и бывшее руководство Союза кинематографистов. С 2008 года организацию возглавлял режиссер Дмитрий Месхиев, которого в 2014 году сменил Сергей Снежкин. Он заказал оценку баланса объединения. После аудиторской проверки творческие работники сами принесли бухгалтерскую отчетность в правоохранительные органы. Полиция Курортного района более года исследовала путаную документацию финансово-хозяйственной деятельности «Репино» и в итоге возбудила три уголовных дела: по факту мошенничества, присвоения или растраты, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Главную роль во всех сыграло «неустановленное лицо» из числа руководителей ДТК.

