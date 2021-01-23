Прокуратура Петербурга оценит действия полицейского, ударившего женщину на акции протеста в Петербурге

Прокуратура Петербурга проведёт собственную проверку по факту применения силы к женщине во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок», — отметили в пресс-службе, добавив, что отдельно коснутся случая, когда пожилую женщину сильно толкнул сотрудник патрульно-постовой службы.
Ранее о проведении проверки заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, после этого она упала и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале, а после в НИИ им. Джанелидзе. Предварительный диагноз, который поставили в больнице, — сотрясение мозга.