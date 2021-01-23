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Прокуратура Петербурга оценит действия полицейского, ударившего женщину на акции протеста в Петербурге

Прокуратура Петербурга проведёт собственную проверку по факту применения силы к женщине во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок», — отметили в пресс-службе, добавив, что отдельно коснутся случая, когда пожилую женщину сильно толкнул сотрудник патрульно-постовой службы.

Ранее о проведении проверки заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, после этого она упала и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале, а после в НИИ им. Джанелидзе. Предварительный диагноз, который поставили в больнице, — сотрясение мозга.

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Комментарии (22)

yar_5e4cc335310b6
А я тоже согласен, что женщина поступила глупо. Увещевать этих космонавтов, что обьяснять комоду про фотосинтез и хлорофилл.
Они заточены на размахивание дубинками и посадку людей в автозаки.
BobCat2
Ударить ногой пожилую женщину мог только трусливый сосатель мужских половых органов. Если его сослуживцы нормальные, то они его сами накажут. Если нет, ну значит товарищи по этому делу.
260602101
Смена Федору Емельяненко и Хабибу появилась ? Хорошо ударил без замаха...четко! Промоутеры присмотритесь к этому Бравому Россиянину!
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