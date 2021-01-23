Поставить сахар на контроль. 16-летней Саше требуется дорогое медоборудование

«Четыре года назад у дочки диагностировали инсулинозависимый диабет. Контролировать болезнь и добиться нормальных показателей уровня глюкозы не получалось — у Саши часто возникали гипогликемические состояния. Все изменилось, когда с помощью Русфонда Саше установили инсулиновую помпу. Спасибо всем огромное! Уровень сахара у дочки стабилизировался.

Но Саша растёт, и из-за гормональной перестройки организма начались сильные колебания сахара. Дочка стала чаще жаловаться на головные боли и перепады настроения, вплоть до депрессивных состояний. Уровень сахара скачет от 30 ммоль/л до 2 ммоль/л. Это жизнеугрожающие показатели.

К сожалению, Саша не ощущает гипогликемические состояния до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не становится критически низким. Этой весной она даже попала в реанимацию. Для контроля сахара приходится проводить замеры по десять раз в сутки, от частых проколов пальцы не успевают заживать. Чтобы лучше контролировать диабет, врачи советуют использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы. Она состоит из датчика, который устанавливается на предплечье и автоматически измеряет уровень глюкозы днем и ночью, и сканера, который выводит на экран результаты. Это помогает без болезненных проколов контролировать уровень сахара и подбирать адекватную терапию. Я одна воспитываю двоих детей, и мне не осилить покупку такой системы, а за счет госбюджета ее не получить. Помогите, пожалуйста!» Екатерина Птицына, Мурманская область.