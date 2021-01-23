Поставить сахар на контроль. 16-летней Саше требуется дорогое медоборудование

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Саша Сергеева, 16 лет.
Сахарный диабет 1-го типа.
Требуется система непрерывного мониторинга глюкозы. Стоимость 161 954 руб.
«Четыре года назад у дочки диагностировали инсулинозависимый диабет. Контролировать болезнь и добиться нормальных показателей уровня глюкозы не получалось — у Саши часто возникали гипогликемические состояния. Все изменилось, когда с помощью Русфонда Саше установили инсулиновую помпу. Спасибо всем огромное! Уровень сахара у дочки стабилизировался.
Но Саша растёт, и из-за гормональной перестройки организма начались сильные колебания сахара. Дочка стала чаще жаловаться на головные боли и перепады настроения, вплоть до депрессивных состояний. Уровень сахара скачет от 30 ммоль/л до 2 ммоль/л. Это жизнеугрожающие показатели.
К сожалению, Саша не ощущает гипогликемические состояния до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не становится критически низким. Этой весной она даже попала в реанимацию. Для контроля сахара приходится проводить замеры по десять раз в сутки, от частых проколов пальцы не успевают заживать. Чтобы лучше контролировать диабет, врачи советуют использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы. Она состоит из датчика, который устанавливается на предплечье и автоматически измеряет уровень глюкозы днем и ночью, и сканера, который выводит на экран результаты. Это помогает без болезненных проколов контролировать уровень сахара и подбирать адекватную терапию. Я одна воспитываю двоих детей, и мне не осилить покупку такой системы, а за счет госбюджета ее не получить. Помогите, пожалуйста!» Екатерина Птицына, Мурманская область.
Татьяна Махова, главный внештатный детский эндокринолог Мурманской области:
«У Саши сахарный диабет 1-го типа, низкая чувствительность к гипогликемиям. Ребёнок нуждается в системе мониторинга, которая поможет непрерывно контролировать уровень глюкозы в крови и эффективно корректировать терапию».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова / WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».