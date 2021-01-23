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Поставить сахар на контроль. 16-летней Саше требуется дорогое медоборудование

У Саши инсулинозависимый диабет. С недавних пор у неё начались сильные колебания сахара в крови. Девочка сама не ощущает гипогликемические состояния, что крайне опасно. Врачи рекомендовали установить систему непрерывного мониторинга глюкозы. Но такое оборудование за госсчёт не выдаётся, а его стоимость слишком велика.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Саша Сергеева, 16 лет.

Сахарный диабет 1-го типа.

Требуется система непрерывного мониторинга глюкозы. Стоимость 161 954 руб.

«Четыре года назад у дочки диагностировали инсулинозависимый диабет. Контролировать болезнь и добиться нормальных показателей уровня глюкозы не получалось — у Саши часто возникали гипогликемические состояния. Все изменилось, когда с помощью Русфонда Саше установили инсулиновую помпу. Спасибо всем огромное! Уровень сахара у дочки стабилизировался.

Но Саша растёт, и из-за гормональной перестройки организма начались сильные колебания сахара. Дочка стала чаще жаловаться на головные боли и перепады настроения, вплоть до депрессивных состояний. Уровень сахара скачет от 30 ммоль/л до 2 ммоль/л. Это жизнеугрожающие показатели.

К сожалению, Саша не ощущает гипогликемические состояния до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не становится критически низким. Этой весной она даже попала в реанимацию. Для контроля сахара приходится проводить замеры по десять раз в сутки, от частых проколов пальцы не успевают заживать. Чтобы лучше контролировать диабет, врачи советуют использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы. Она состоит из датчика, который устанавливается на предплечье и автоматически измеряет уровень глюкозы днем и ночью, и сканера, который выводит на экран результаты. Это помогает без болезненных проколов контролировать уровень сахара и подбирать адекватную терапию. Я одна воспитываю двоих детей, и мне не осилить покупку такой системы, а за счет госбюджета ее не получить. Помогите, пожалуйста!» Екатерина Птицына, Мурманская область.

Татьяна Махова, главный внештатный детский эндокринолог Мурманской области:

«У Саши сахарный диабет 1-го типа, низкая чувствительность к гипогликемиям. Ребёнок нуждается в системе мониторинга, которая поможет непрерывно контролировать уровень глюкозы в крови и эффективно корректировать терапию».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова / WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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Комментарии (8)

Vitaly Peterburg
В Геленджик обратитесь. К владельцу дворца.
lonesome
Странные цифры какие то. Abbot FreeStyle Libre - сенсор стоит около 5тыс, работает две недели. Плюс ещё считыватель к нему примерно столько же, хотя можно телефоном считывать. Даже в Питере с недавних пор можно официально купить. Всё одобрено и сертифицировано. Впрочем, я китайские покупаю.
К нему можно DIY-ные штуки прикручивать вплоть для удаленного мониторинга и тревожных сигналов. Но это маленьким детям делают - ребенок в садике или школе, а мама на кривую смотрит на своем телефоне. И это уже без сертификации - самоделка.
За 160к системы то же есть, но если задача - кривую в реальном времени видеть и с врачом обсуждать, можно и попроще обойтись.
Мужской Взгляд
Не верю я всем этим разводилкам, фондам и прочим. Государство нормально денег даёт в случаях, когда действительно необходимо. Проблемы детей должны быть только проблемами их родителей, а не поводом побираться у других людей и орать об этом на каждом шагу. Пусть родные скинутся и купят ей то, что нужно.
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