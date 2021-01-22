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Telegram: Мы поддерживаем мирные протесты, но блокируем призывы к насилию

После требования Роскомнадзора к соцсетям блокировать призывы к протестам среди несовершеннолетних Telegram сообщил, что не удаляет анонсы мирных протестов.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но удаляет призывы к насилию, в том числе призывы изготовлять коктейли Молотова», — говорится в официальном сообщении мессенджера.

«"Информация, вовлекающая несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", не нарушает существующие правила Telegram», — пояснили администраторы соцсети. Требования мессенджера просты: не рассылать спам, не продвигать насилие и не публиковать порнографический контент через каналы и боты.

Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети по его требованию удаляют призывы к детям участвовать в несогласованных массовых акциях. Чистить контент начали TikTok, «ВКонтакте», Instagram и YouTube.

Массовые призывы «погулять» начали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Роскомнадзор сначала выпустил уведомление для соцсетей об удалении призывов несовершеннолетних к протестам, а после пригрозил им протоколами с последующими штрафами. В Петербурге в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному. Также в СПбГУ намекнули студентам, что протокол за участие в митинге может привести к отчислению.

Роскомнадзор предупредил: «Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки».

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Комментарии (5)

rumet
Люди, которые думают, что гуляние с шариками, ленточками-бантиками на что-то вообще повлияет в стране - лишь в силу массовости (коли таковая случится) - чудовищно наивны. От власти нынешнюю клику не отодвинет вообще ничто. Лукашенко вам покажется божьим одуванчиком по сравнению с тем на что готов фюрер и его шобла. Как пришли на массовых убийствах (рязанский сахарок, печатники-текстильщики), как шли по детским трупам беслана и норд-оста - так и будут идти.
Только с той поры их богатства достигли такого масштаба, что и в жертву они готовы принести в тысячи раз больше народу - без разобора. Тем более бункерному страшная обида нанесена: он лелеял дворец с виноградниками, церковкой, стадионом подземным и пр. бункерами дегустационными - чтоб коротать дряхлую старость. А теперь эта благодать вся под большим вопросом. Возможно он в ярости и жаждет крови. А он жесток (приказ убивать оппозицинеров еще до разоблачения дворцовых схем).
Дмитрий Миленин
нет чуваки.. Вы не угадали.. Вы не можете поддерживать ничего кроме толерантности и всеобщей взаимной любви во благо всех людей Великой Объединённой Украины.. ибо политическая ангажированность аггрегатору не подобает
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Со стороны протестующих - такие же русские люди: упорные и смелые, власть захватила заложника, а как известно, своих не бросают.
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