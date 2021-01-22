Telegram: Мы поддерживаем мирные протесты, но блокируем призывы к насилию

После требования Роскомнадзора к соцсетям блокировать призывы к протестам среди несовершеннолетних Telegram сообщил, что не удаляет анонсы мирных протестов.
«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но удаляет призывы к насилию, в том числе призывы изготовлять коктейли Молотова», — говорится в официальном сообщении мессенджера.
«"Информация, вовлекающая несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", не нарушает существующие правила Telegram», — пояснили администраторы соцсети. Требования мессенджера просты: не рассылать спам, не продвигать насилие и не публиковать порнографический контент через каналы и боты.
Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети по его требованию удаляют призывы к детям участвовать в несогласованных массовых акциях. Чистить контент начали TikTok, «ВКонтакте», Instagram и YouTube.
Массовые призывы «погулять» начали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Роскомнадзор сначала выпустил уведомление для соцсетей об удалении призывов несовершеннолетних к протестам, а после пригрозил им протоколами с последующими штрафами. В Петербурге в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному. Также в СПбГУ намекнули студентам, что протокол за участие в митинге может привести к отчислению.