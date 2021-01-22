Telegram: Мы поддерживаем мирные протесты, но блокируем призывы к насилию

После требования Роскомнадзора к соцсетям блокировать призывы к протестам среди несовершеннолетних Telegram сообщил, что не удаляет анонсы мирных протестов.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но удаляет призывы к насилию, в том числе призывы изготовлять коктейли Молотова», — говорится в официальном сообщении мессенджера.

«"Информация, вовлекающая несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", не нарушает существующие правила Telegram», — пояснили администраторы соцсети. Требования мессенджера просты: не рассылать спам, не продвигать насилие и не публиковать порнографический контент через каналы и боты.