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Электричка задавила мужчину в Старой Деревне. Он переходил пути, разговаривая по телефону

Мужчина получил смертельные травмы, угодив под колеса электропоезда в Приморском районе Петербурга. Транспортная полиция ведет проверку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 января в 18:03 в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что в районе железнодорожной станции Старая Деревня под электропоезд «Санкт-Петербург — Белоостров» угодил мужчина. Полицейские установили, что он переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, разговаривая по телефону, и не обратил внимание на приближающуюся электричку.

Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Травмы, полученные мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью. Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (12)

hedgehog_
ну ничего. заселят там домики с видом на кладбище, будет больше таких новостей
265038389
Фото
Cashmare
есть вещи поважнее, чем собственная жизнь
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