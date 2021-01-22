Электричка задавила мужчину в Старой Деревне. Он переходил пути, разговаривая по телефону

Мужчина получил смертельные травмы, угодив под колеса электропоезда в Приморском районе Петербурга. Транспортная полиция ведет проверку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 января в 18:03 в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что в районе железнодорожной станции Старая Деревня под электропоезд «Санкт-Петербург — Белоостров» угодил мужчина. Полицейские установили, что он переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, разговаривая по телефону, и не обратил внимание на приближающуюся электричку.
Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Травмы, полученные мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью. Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.