Водитель тягача вообразил, что он на трамвае, и пронесся по трамвайной «выделенке» на юго-западе Петербурга, пугая пешеходов. По словам местных жителей, таких «объездунов» они наблюдают регулярно.



Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» утром 22 января, ожидая трамвая на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, запечатлела, как водитель тягача Volvo на приличной скорости пронесся по выделенной полосе для трамваев. «Меня с ребёнком чуть не сбили. До этого грузовика ещё два и легковушка», — рассказала она.