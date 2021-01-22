Водитель тягача вообразил, что он на трамвае, и пронесся по трамвайной «выделенке» на юго-западе Петербурга, пугая пешеходов. По словам местных жителей, таких «объездунов» они наблюдают регулярно.
Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» утром 22 января, ожидая трамвая на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, запечатлела, как водитель тягача Volvo на приличной скорости пронесся по выделенной полосе для трамваев. «Меня с ребёнком чуть не сбили. До этого грузовика ещё два и легковушка», — рассказала она.
Как отмечают в соцсетях, на этом перекрестке водители регулярно объезжают пробку по трамвайным путям. «Только там ехал, по пробке, шибко умных катающихся по рельсам было очень много. Буквально караванами ездят», — отмечает подписчик в телеграм-канале «Мегаполис».
Автомобилистов же пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» предупреждают о заторе из-за кучи снега в правом ряду на Маршала Жукова. Небольшие пробки собрались к перекрестку по Казакова и Жукова в направлении центра.